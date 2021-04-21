【酒店自助餐】帝京酒店自助午餐推多款花膠菜式　兼歎柬埔寨皇室貢品級芒果甜品

仲夏將至，芒果季節又來臨了。帝京酒店花月庭由即日至7月31日推出「夏日．綻放光芒自助午餐」，先於4月及5月用上來自Fantastic Fruit柬埔寨果園的皇室貢品級FF白花芒入饌打響頭炮，繼而於6月及7月份推出近年被港人熱捧的菲律賓呂宋芒美食，連同自助餐中的多款花膠菜式，為食客送上夏日美食滋味。

自助午餐主角的芒果甜品，用到的柬埔寨的FF白花芒，是皇室貢品級的珍寶，以天然方法種植，果肉厚滑多汁，味帶椰奶香，甜度更比菲律賓呂宋芒和墨西哥太陽之芒更高，是今季必嘗佳品。

而花月庭的自助午餐的芒果美食，便包括芒果熱情果乳酪慕絲蛋糕 ，將清甜無比的芒果肉刮出球狀圍邊作裝飾，入口果汁四濺，同時有助平衡熱情果慕絲的微酸味道，是熱門的甜點之一。

▲ 一眾芒果甜品中，香芒伯爵茶千層酥是人氣之選。(酒店提供)

另一款的椰汁紫米布甸伴香芒，以紫米布甸作為主要食材，伴以切粒芒果及椰汁，紫米口感綿密而軟糯，因其含豐富的膳食纖維及營養功效，難怪深受食客歡迎。

自助餐桌上還有即叫即點的芒果椰汁西米露伴芒果熱情果雪葩，冰涼而酸甜有致的熱情果雪葩，是消暑恩物，連帶西米露及芒果粒一同進食，口感層次非常豐富，充滿椰香味道。

其他芒果美食還有香芒伯爵茶千層酥、香芒紅桑子卷蛋糕、椰子香芒撻等等。

▲ 香芒紅桑子卷蛋糕、椰子香芒撻賣相十分精緻。(酒店提供)

除了多款香芒甜品之外，大廚亦設計出多款以花膠作為主打食材的菜式，以滋補又矜貴的花膠作食材，市面上自助餐甚為罕見，當中必食包括古法花膠蒸魚塊、荷葉花膠蒸雞件、花膠絲南瓜羹、花膠糯米釀米鴨、蠔皇瑤柱花膠扒瓜脯、花膠蝦醬蒸腩肉、瑤柱花膠竹笙扒津白、三杯花膠雞球煲等。菜式輪流供應，種類多不勝數。

▲ 除了芒果甜品外，自助餐還有多款花膠菜式，包括古法花膠蒸魚塊(圖左)及荷葉花膠蒸雞件(圖右)。

至於星期六、日及公眾假期的日子，花月庭會推出更多的菜式，如烤安格斯牛肩、韓式醬油麻香燉牛肋骨、蠔皇花膠扒鴨掌、荷葉花膠雞件蒸絲苗、炸黄金流芯芝士蝦球等，十分豐富。

花月庭夏日．綻放花「芒」自助午餐

電話： 2622 6154

地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓

供應日期：即日至7月31日

價錢：星期一至五 成人 328元起、小童238元起、長者298元起。星期六、日及公眾假期 成人348元起、小童248元起、長者308元起(價錢另須加一)

記者：招美寶