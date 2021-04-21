【父子情】爸爸炒車連累兒子受傷流血　救護員見證3歲仔窩心勸告︰不要再開快車

▲ 爸爸因開快車導致「炒車」，連累3歲的兒子一併受傷流血。

童言無忌，小朋友的說話最真誠。泰國一對父子遇上交通意外，爸爸因開快車導致「炒車」，連累3歲的兒子一併受傷流血。有救護員義工到場幫忙，見證父子的窩心對話，男童勸告爸爸「不要再開快車了」，心痛愛兒受傷的爸爸承諾不再犯。

據泰國媒體報道，喀比府一名救護員女義工於上周五（16日）在facebook分享事件經過，當時一對父子因交通意外被送往醫院救治，義工到場協助。她上載了一張照片，可見父子在救護車上，爸爸受傷躺在擔架床，腳趾流血已包紮。

救護義工見證父子對話

至於3歲的兒子則乖乖坐在爸爸旁邊，爸爸的右手輕攬兒子，以示安慰。男童下身僅穿內褲，表面看來傷勢好像比爸爸更嚴重，額頭和手臂都有大面積的擦傷而流血。不過，當義工為父子拍照時，男童不忘舉起「V」字手勢，充滿童真。

▲ 男童的額頭和手臂都有大面積的擦傷。（facebook圖片）

義工陪伴父子一起到醫院，她在救護車上聽到父子的溫馨對話。3歲的兒子雖然受傷，但仍忍著痛關心爸爸的傷勢︰

爸爸痛嗎？哪裡痛？我也痛，流血了，但我還是很擔心爸爸。

兒子勸爸爸不要開快車

爸爸說自己不痛，更直言令兒子受傷，很對不起他。男童表示以後爸爸開車，他都不坐了。當救護車駛經交通意外現場附近，男童更提醒爸爸︰

爸爸，記住不要再開快車了。我受傷了，害怕流血。

愛子心切的爸爸當然答應兒子的要求。義工被父子的對話感動，她有感每次到達現場幫忙時，即使傷者是陌生人，她也視他們如家人般盡力幫助，希望每個人都安全。

義工的帖文引起網民關注，不少人讚男童既勇敢又孝順，即使自己受傷仍不忘關心爸爸，相信爸爸已吸取最深刻的教訓。點擊看更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳