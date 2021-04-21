【變種病毒】許樹昌：沒有客觀證據指掛鈎成播毒主因　檢疫期延長有難度倡加密檢測

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌。(資料圖片)

尖沙咀華美達酒店4名檢疫住客先後確診，衛生防護中心指，酒店房門S型掛鈎疑為播毒途徑。中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目表示，掛鈎對病毒檢測呈陰性，指沒有客觀證據證實掛鈎導致酒店內住客交叉感染。

他解釋，現階段只可以推斷感染途徑，基於同層有3間房均出現確診，當中兩間房相鄰，加上患者病毒基因相近，因此當局認為是由掛鈎傳播。他表示，坐椅較掛鈎容易清潔，因坐椅面積較大，易於清潔，相反掛鈎面積較少難於清潔之餘，當飛沬沾上掛鈎時較易成為播毒途徑。

有意見認為檢疫期需由21天進一步延長，許樹昌指，目前在第14天檢疫後再出現確診個案比率3至4%，建議加密檢測次數，未必只在第19天才作檢測。他續指，高危地區檢疫期維持21天較為保險，但再延長檢疫期有難度，可能讓外地人士對來港卻步。

針對本地有2名確診者由內地回港，其中一名兩星期前透過「回港易」返港，並在內地已接種2劑疫苗，許樹昌表示，要進行病毒基因排序，才能確定患者是否在本港受感染，指即使接種疫苗保護率非百分百，但感染後病情較輕微，死亡及出現併發症機率大大減低。

許樹昌表示，本港近期有九成個案潛伏期長、無病徵，認為較難處理，但風險仍可能較內地高，未來展開「來港易」時，仍要視乎有關省市是否有長時間無確診個案，參與人士出發前及抵港亦要作檢測。

有指疫苗遇到變種病毒後效力會下降，他解釋，疫苗對南非變種病毒的體外抗體水平下跌10倍，但由於疫苗本身抗體量高，仍可中和病毒，強調疫苗仍有一定效用，呼籲市民先接種第一代疫苗，如果幾個月各地流行變種病毒，可再接種補充劑。

許樹昌指，有不少市民到酒店宅渡假，有關酒店並非檢疫酒店，相對安全，但由於不同公眾都使用過，因此酒店清潔相當重要，市民亦應增加手部清潔。

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記者：陳麗娜