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【東張西望】利穎怡採訪被男子持刀威脅　東張女神為追查真相無懼危險【有片】

娛樂 11:39 2021/04/21

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《東張西望》主持利穎怡無懼身陷險境，繼續勇敢地進行採訪。

「東張女神」利穎怡（Joan）向來工作態度認真且十分搏命，日前播出的TVB節目《東張西望》內，利穎怡及女導演在採訪期間，Joan被男子以刀指向其腹部，情況十分危險。利穎怡事後分享感受，指事件發展令她難以置信。

早前播出的《東張西望》以「苦媽街頭尋子記上集」為題，講述一名內地女子在街頭掛着尋子啟示牌，她聲稱自己曾遭家暴，其兒子則被丈夫匿藏。

【東張西望】利穎怡調節飲食+勤做運動擺脫濕疹　罕有公開丈夫合照：真心感謝你

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為了解箇中細節，《東張》攝製隊欲上門家訪其奶奶鄭太，並被惡意驅趕。攝製隊其後到一間地產舖嘗試再找鄭太做訪問，當時由她、女導演及女撰稿員進內採訪，而男攝影師及男收音師則在門外等候。

拍攝組一度想報警

期間店內一名男子突持刀威脅，該男子以刀指嚇「東張女神」利穎怡及女導演的腹部，相隔約一個手掌位。

利穎怡坦言當時未來得及反應，已跟攝製隊一起離開地產舖，女導演曾考慮報警處理事件，惟最終不想將事件搞大而未有報警。

【東張西望】利穎怡濕疹復發+藥物敏感　雙腿出風瘌臉長紅疹被逼停工

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利穎怡至今仍覺得事件令她難以置信，她從沒想過在文明鬧市內會遇上被刀指嚇的事情，「超乎我想像，雖然我現在仍然不是太害怕，覺得他們只是想恐嚇一下我們。」

她又表示進入室內時會將門打開，方便攝製隊可看到他們，在有需要之時能第一時間提供協助。

同場加映：容羨媛專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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