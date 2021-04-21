【大整蠱】「後生仔」+艾粒夾計整蠱林穎彤　鄭融扮遺失小狗Bella嚇到爆喊【有片】

▲ 林穎彤被鄭融大整蠱！

由農夫及艾粒主持的全新綜藝節目《大整蠱》於本周起播出，首集被「大整蠱」的嘉賓有阿Bob林盛斌，而在昨晚（4月20日）播出的《大整蠱》，就有林穎彤（Bella）被鄭融及一眾《#後生仔傾吓偈》同事整蠱，更被嚇到爆喊收場，十分慘情。

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▲ 林穎彤先被安排抱小狗。（影片截圖）

狗狗「被遺失」

Bella被整蠱時正在拍攝《#後生仔傾吓偈》，《大整蠱》主持艾粒聯同鄭融、馮盈盈、陸浩明及一眾「後生仔女」安排遺失小狗皮皮的劇場。節目組先叫鄭融帶同皮皮一同進錄影廠，之後拜託Bella把皮皮放在袋內。

但由於袋上的拉鏈未有拉好，令皮皮「被遺失」前已率先自行上演一場走失記，幸好當時Bella眼明手快把皮皮抱回袋內，並把袋上拉鏈全部拉上。

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之後，皮皮的真媽媽主人就出場抱走皮皮，豈料動靜太大又令Bella有所察覺，但她就不以為然。當主持說到要鄭融把皮皮帶出來時，Bella就上前幫忙，此時卻發現皮皮已不見。

現場隨即陷入一片混亂，作為「主人」的鄭融即時交戲，緊張得七情上面，Bella也一臉驚嚇及擔憂，認為是由於自己失誤引致皮皮走失。

▲ 林穎彤得知皮皮不見後非常驚慌。（影片截圖）

▲ 鄭融交足戲。（影片截圖）

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工作人員四出找尋皮皮，廠內眾人就繼續拍攝，鄭融與Bella並排而坐，令Bella大為緊張。陸浩又出情景題「助攻」，叫馮盈盈交出狗狗公仔叫Bella看管，但又再次走失，令Bella完全不懂應對，場面尷尬。

Bella失控爆喊

突然，有工作人員衝上錄影廠指找到皮皮但卻發生被撞意外，鄭融急忙衝出，在旁的Bella終忍不住失控爆喊，並指對皮皮的安危大為緊張。

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Bella又趕到外面，最終才被鄭融告知她被「大整蠱」，令她泣不成聲。不少網民也替Bella大感可憐，更指她是一位有愛心的女孩，並叫節目組不應再大整蠱藝人。

《大整蠱》由農夫的陸永C君，與艾粒的少爺占當奴主持，4人會以不同橋段整蠱藝人，而早前宣傳片中更出現許家傑、呂慧儀、羅樂林、滕麗名、劉丹、周嘉洛及森美等人的身影，被玩的藝人疑有逾百位。

▲ 林穎彤得知被整再度爆喊。（影片截圖）

同場加映：C君專訪