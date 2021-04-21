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【虐殺女童】熊運信：《沒有保護罪》若通過　老師社工沒通報虐待事件或負刑責

社會 11:43 2021/04/21

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法改會「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案」小組委員會成員熊運信。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光指，鑒於5歲女童被虐殺案件，法律改革委員會已就相關改革法例諮詢並已完成報告，包括強制通報虐兒機制等。法改會「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案」小組委員會成員熊運信今（21日）在港台節目《千禧年代》表示，報告建議立法《沒有保護罪》，要求同一屋簷下的照顧者有責任舉報懷疑虐兒事件，例如傭工，法例同樣涵蓋老師和社工，他強調有關人士一旦通報事件，便沒有刑事責任。

熊運信指出，控方有舉證責任，惟虐兒個案的受害兒童或沒有足夠能力表達誰是施襲者，以致檢控有困難。他表示，舉報的定義並非等於要立即報警，但至少要因應兒童的不尋常傷勢，向兒童的父母匯報，又或者諮詢社署等機構或通報其他家人。如果通過新的《沒有保護罪》，有關人士一旦通報了事件，就沒有刑事責任。

熊運信表示，在法律上老師對學生有照顧的責任，因應兒童有嚴重身體受傷，老師只要與校長或社工商討是否需要跟進，在新建議《沒有保護罪》之下，有關老師亦不會有刑責。

被問到有關罪行是否涵蓋社工，他稱理論上可以，但他表示現時教育局、醫管局和社署都有提供指引予前線工作人員，如有懷疑的虐兒個案應要做甚麼。他強調法律是道德底線，老師或社工見到兒童或長者有不尋常傷勢，理論上都要跟進，因此認為即使有新法例，亦並非賦予他們額外的法律責任。

熊運信指出，在香港現行法制下，鄰居沒有舉報虐兒個案將不會被控告，因為一個人沒有正面的法律責任要舉報或制止可能發生的刑事案件，不過，他認為在道德上，鄰居應否做一些事情，就要交由外界思考。

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記者：陳麗娜

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