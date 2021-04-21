  • 27°C
香港時間 : 2021421日 (週三) 12:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民造星】ANSONBEAN坦言《造星III》賽制殘忍　靠寫日記宣洩壓力【有片】

娛樂 12:43 2021/04/21

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《造星3》季軍ANSONBEAN憶述比賽壓力，寫日記幫助紓壓自認有過度活躍症。

鄭丹瑞主理的YouTube頻道「健康·旦」推出全新節目「你快樂嗎？」，一連八集探討情緒健康專題，請來不同嘉賓分享情緒健康及自身經歷。剛上架的第2集請來在ViuTV《全民造星III》獲季軍的ANSONBEAN（陳毅燊）任嘉賓。

年僅20歲的ANSONBEAN憶述《全民造星III》比賽「殘忍」的賽制，例如分組互相對決、實名制投票等以及親朋的期望都令他感受到不少壓力，比賽的競爭氛圍亦有影響他與其他參賽者之間的關係。

【全民造星III】ANSONBEAN首次跟欣宜合作　Joyce大讚小師弟表現

ANSONBEAN於《全民造星III》勇奪季軍。（網上圖片）

全民造星III｜ANSONBEAN加盟古天樂公司　成Cool Style首位藝人

寫日記宣洩壓力

他指面對壓力時，會盡量調整心情、與自己說話及寫日記來紓壓，與隊友或對手應互相支持、幫忙、提點，幫助大家的同時要令自己也做得更好為目標，相得益彰。

其實在兩年前，ANSONBEAN在英國讀書時，面對突如其來的生活轉變，坦然感到迷失和陌生，幸好利用空閒時間認識多了自己，從一些 YouTube 影片中發現寫日記的好處，是宣洩壓力的好方法：「紀錄低經歷的同時講低自己感受，因為感受隨著生活變化，會看到自己的情緒模式，同時更加認識到自己。」

【全民造星III】折骨Ben獲冠軍　陳葦璇奪亞軍ANSONBEAN獲季軍

    點擊圖片放大
    +15
    +14

多於朋友傾訴

談到「放負」，ANSONBEAN習慣找朋友面對面傾訴，不會在社交媒體上宣洩。

他認為社交媒體始終是死物，不能單單用電話來紓發情緒，而是找一個合適及信賴的人。

【全民造星III】Ansonbean一改拘謹生活　Ben鏡頭前後反差最大【有片】

ANSONBEAN的開朗性格吸引到不少姐姐級粉絲。（instagram圖片）

扮原始人打心口

「我覺得自己應該有少少過度活躍症！」ANSONBEAN笑說。曾接受一個挑戰要他身體不動地去說話，他發現完全組織不到說話內容，一定要配合身體動作來說話，覺得自己有點過度活躍。

ANSONBEAN最後更分享獨家的紓緩壓力方法：「扮原始人打心口振奮人心，將所有壓力通通叫出來。」

【我們的音樂劇Reimagined】葉巧琳首度踩台板　Mischa表現獲羅敏莊大讚

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映：《全民造星III》十強專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【超級經理人】花姐效力大台13年為啖氣離開 製作《全民造星》助參賽者圓夢【有片】
12:34 2021/04/18
【超級經理人】花姐效力大台13年為啖氣離開 製作《全民造星》助參賽者圓夢【有片】
【全民造星III】陳澤言性格直率不怕得罪高層　「神經刀」CY自認體貼型男友
19:00 2021/03/10
【全民造星III】陳澤言性格直率不怕得罪高層　「神經刀」CY自認體貼型男友
【林二汶演唱會】折骨Ben任嘉賓騷舞技　趙祥誠首次踏紅館台板：緊張到手震
12:26 2021/03/28
【林二汶演唱會】折骨Ben任嘉賓騷舞技　趙祥誠首次踏紅館台板：緊張到手震
【全民造星III】關嘉敏獲TVB招攬入旗下　卡文由$0.8人工到月賺數十萬元【多圖】
17:09 2021/04/11
【全民造星III】關嘉敏獲TVB招攬入旗下　卡文由$0.8人工到月賺數十萬元【多圖】
【大姜的愛】姜濤與Anson Lo爭奪Edan芳心　姜B近4個月拍逾廿個廣告【有片】
11:50 2021/04/16
【大姜的愛】姜濤與Anson Lo爭奪Edan芳心　姜B近4個月拍逾廿個廣告【有片】
ANSONBEAN 娛樂人物職業 歌手 海外升學 全民造星 壓力 YouTube ViuTV 娛樂行業

最高瀏覽

【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
14:30 2021/04/19
【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
19:13 2021/04/19
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己
17:39 2021/04/20
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己