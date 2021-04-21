【全民造星】ANSONBEAN坦言《造星III》賽制殘忍　靠寫日記宣洩壓力【有片】

▲ 《造星3》季軍ANSONBEAN憶述比賽壓力，寫日記幫助紓壓自認有過度活躍症。

鄭丹瑞主理的YouTube頻道「健康·旦」推出全新節目「你快樂嗎？」，一連八集探討情緒健康專題，請來不同嘉賓分享情緒健康及自身經歷。剛上架的第2集請來在ViuTV《全民造星III》獲季軍的ANSONBEAN（陳毅燊）任嘉賓。

年僅20歲的ANSONBEAN憶述《全民造星III》比賽「殘忍」的賽制，例如分組互相對決、實名制投票等以及親朋的期望都令他感受到不少壓力，比賽的競爭氛圍亦有影響他與其他參賽者之間的關係。

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▲ ANSONBEAN於《全民造星III》勇奪季軍。（網上圖片）

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寫日記宣洩壓力

他指面對壓力時，會盡量調整心情、與自己說話及寫日記來紓壓，與隊友或對手應互相支持、幫忙、提點，幫助大家的同時要令自己也做得更好為目標，相得益彰。

其實在兩年前，ANSONBEAN在英國讀書時，面對突如其來的生活轉變，坦然感到迷失和陌生，幸好利用空閒時間認識多了自己，從一些 YouTube 影片中發現寫日記的好處，是宣洩壓力的好方法：「紀錄低經歷的同時講低自己感受，因為感受隨著生活變化，會看到自己的情緒模式，同時更加認識到自己。」

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多於朋友傾訴

談到「放負」，ANSONBEAN習慣找朋友面對面傾訴，不會在社交媒體上宣洩。

他認為社交媒體始終是死物，不能單單用電話來紓發情緒，而是找一個合適及信賴的人。

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▲ ANSONBEAN的開朗性格吸引到不少姐姐級粉絲。（instagram圖片）

扮原始人打心口

「我覺得自己應該有少少過度活躍症！」ANSONBEAN笑說。曾接受一個挑戰要他身體不動地去說話，他發現完全組織不到說話內容，一定要配合身體動作來說話，覺得自己有點過度活躍。

ANSONBEAN最後更分享獨家的紓緩壓力方法：「扮原始人打心口振奮人心，將所有壓力通通叫出來。」

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