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【新冠肺炎】消息：新增一宗輸入個案　本地零確診不設疫情記者會

社會 12:49 2021/04/21

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

消息：新增一宗輸入個案，本地零確診不設疫情記者會。

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指，今日新增一宗輸入個案，本地零確診沒有源頭不明確診個案，衞生署衞生防護中心和醫管局下午不設疫情記者會。

    點擊圖片放大
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昨日（20日）新增8宗新冠肺炎確診個案，有3宗為輸入個案，1宗有待分類，餘下4宗均為本地個案，其餘與早前確診個案有流行病學關連，累計本港11,704宗確診個案；暫無初步確診個案。

昨日有一名居於東莞的46歲女子，經回港易返港後確診，當局指患者在港活動較久料本地感染。詳情即看：【下一頁

另外，一名56歲女子，在福建返港後確診，她在3月中曾於內地接種2劑新冠疫苗。詳情即看：【下一頁

此外，昨日新增的3宗輸入個案中，有1人檢出有N501Y，本港至今累計N501Y個案達230宗。詳情即看：【下一頁

同場加映，生智慧齒需要「開刀」的原因，即看：

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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