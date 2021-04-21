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【四代同堂】甘草俞明迎97歲餅印女兒慶生　榮升太公外孫女入行做演員

育兒經 11:53 2021/04/21

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

資深演員俞明一生奉獻演藝事業，將在4月29日迎97歲生日的俞明叔，數十年前已退休享福，現在仍精神爽利，四代同堂的俞明叔，幾個女兒都十分孝順，而外孫女亦繼承了俞明叔衣砵，成為舞台劇演員。

早前俞明叔陪三女兒Hedi慶祝生日，照片曝光後，不少人誤會是俞明慶生，事實俞明叔生日是在4月29日，屆時將滿97歲，而俞明叔身體依然十分健康。

俞明叔跟女兒合照。（取自facebook）

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跟俞明叔像餅印的三女兒Hedi向傳媒表示，父親每半年都抽血做身體檢查，雖然像多數老人家要服食血壓及膽固醇的藥，但整體健康指數甚好。

疫情下久沒出門

女兒指俞明叔以前習慣每天都樓下收信，及跟管理員聊天，但疫情下很久沒出門，故不像昔日精神，因此一家人預備在父親生日時慶祝一番，增添熱鬧。

三女Heidi去年已榮升嫲嫲，俞明成太公，四代同堂，兒孫亦十分·孝順，不時陪俞明食飯。

俞明叔有三個女兒，均未有從事娛樂圈工作，全家只有二女的女兒翁苑婷，是舞台劇演員，在其社交平台可見翁苑婷加入知名劇團，並常有不少演出，也曾跟前主播魏琦珊合作。

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擅演鬼馬角色

現96歲的俞明叔，原名阮俞明，在40年代已入行，他更是一代武打巨星李小龍的堂姊夫。

俞明1947年由電影導演兼演員胞兄俞亮介紹入行拍戲，他擅演鬼馬角色，是經典笑匠。演出作品包括《黃飛鴻》電影系列（關德興主演）、《工廠少爺》、《玉女添丁》和《街市皇后》等粵語片。

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外孫女也是演員。（取自facebook）

1970年他在蔡和平的邀請下，加入無綫《歡樂今宵》演出，亦演過不少電視劇，如《風雲》等，演出令不少人留下深刻印象。

退休後，女兒Heidi常分享父親照片，亦回應影迷爸爸的近況，指爸爸身體很好，感激大家的關心。

同場加映：謝雪心訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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