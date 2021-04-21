【北上發展】林鄭月娥指海南省擬為港青提供就業及創業機會　冀盡快成事

▲ 行政長官林鄭月娥出席海南博鰲亞洲論壇2021年年會的活動。（林鄭月娥Facebook圖片）

博鰲亞洲論壇2021年年會昨起一連兩天在海南博鰲舉行，有份出席的行政長官林鄭月娥表示，海南擬為港青提供就業及創業機會，冀盡快成事。

林鄭月娥在Facebook專頁帖文，指今年已經是她第三次出席博鰲亞洲論壇，適逢是論壇成立20周年，也是在全球疫情下一個難得的大規模線下活動，她除了出席論壇開幕禮和參與研討會外，也跟海南省領導和多個部委見面，對方亦表達了對香港的親切關懷和對特區在國家安全有保障及完善選舉制度下的前景充滿信心。

林鄭月娥說，海南省領導得悉港府在粵港澳大灣區開展的青年就業和青年創業計劃，主動提出在海南為香港青年提供就業和創業機會，並安排所需的配套，令她和同事都很感動。

林鄭月娥認為，海南島天然環境好、農產豐富、人民好客熱情，近年在中央的大力支持下，正全面發展為自由貿易港而；香港是海南的重要外資來源地，政府不難找到在香港和海南都有業務的企業為青年提供就業機會。

她希望很快見到香港青年到海南實習、就業、創業，享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯。

▲ 林鄭月娥轉赴廣州出席大灣區建設領導小組專題會議，4月23日返港。（經濟日報資料圖片）

此外，林鄭月娥結束在海南博鰲亞洲論壇2021年年會的活動後，今日（21日）早上轉往廣州，明日（22日）出席粵港澳大灣區建設領導小組專題會議，創新及科技局局長薛永恒、財經事務及庫務局局長許正宇和粵港澳大灣區發展專員袁民忠隨行。



林鄭月娥周五（23日）返港，在她離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。

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記者：陳曉瑩