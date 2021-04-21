【貓狗悲劇】柴犬咬死貓B事件惹公憤　激進網民揚言全港5區放毒狗餌報復

▲ 柴犬咬死貓B事件惹公憤，激進網民揚言全港5區放毒狗餌報復。

寵物節發生悲劇事件，一隻5周大幼貓「卷卷」疑被一隻柴犬咬死，貓主人指責不顧而去，事件引起全城關注。日前有網民在Facebook群組發文，揚言要在全港5區路邊放置「好味嘅朱古力」報復，又指會製作「毒釘貓公仔」放滿18區，惹來其它網民猛烈批評。

有網民於Facebook群組「天下貓貓一樣貓（任意出Post無王管群組）」發文，聲稱已在全港5區路邊放置「好味嘅朱古力」，歡迎狗主「放牧式餵食」，但拒絕透露實際位置，表示「中毒就知㗎啦」。

▲ （網上圖片）

此外，該網民又警告會製作有毒兼有貓氣味的「內毒釘貓公仔」，指「成本都係幾蚊啫」，將會放勻全港18區，以報復狗主未有管好狗隻。

你唔管好佢，我咪協助你管狗囉！管唔掂呀？養少隻囉！

貼文一出即引來熱議，大部分網民都批評有關做法「偏激」，認為不應傷害無辜狗隻，對於這種「血債血償」的報復心態不敢苟同。目前該網民已將貼文刪除。

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柴犬咬死貓事件引起全城關注，貓主人指事發當天需到寵物展上班，亦要餵奶比貓隻，於是使用心口斜背袋帶住貓隻，惟發現有一男一女用2輛寵物車帶住4隻柴犬，其中一隻柴犬塞頭進入斜背袋，咬死貓隻，「咬住貓貓嚟fing，令貓貓頸骨斷左而死」。

她又指，狗主人更聲稱其狗隻一向會咬貓，但當時無戴口罩，事後亦不顧而去，目前已報警求助。

事件中的狗主人其後現身，並於「方吉咬中金多寶 Shiba Inu」fb專頁發文，先向貓隻和貓主人道歉，又指「無論成件事係點發生，有乜錯都係我地主人既錯失」。他們稱，沒有說過「我地隻狗會咬貓」這句說話，又指會絕對配合調查警方調查。

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責任編輯：羅嘉欣