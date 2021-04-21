【食用安全】摸生雞蛋後不洗手進食　2歲女童感染沙門氏菌致腸道破裂【附症狀】

▲ 一名2歲女童摸生雞蛋後不洗手就進食，感染沙門氏菌，並導致腸道破裂。

進食前記得要洗手！台灣苗栗一名2歲女童觸摸生雞蛋後，沒有洗手就進食，因而感染沙門氏菌，並引發嚴重腹膜炎，腸道破裂，需做手術修補。本港食物安全中心指出，感染沙門氏菌後，情況嚴重者可能會出現併發症，例如敗血症及脫水，甚至死亡。

據台媒《自由時報》報道，該名女童患腸胃炎，持續腹瀉一週，求醫後不但未見好轉，而且情況加劇，被送往苗栗大千綜合醫院急症室治療。經檢查後發現，女童出現低血壓、脫水、少尿等敗血症症狀，而且腹腔內有不正常游離空氣，疑似腸道破裂，隨即做手術。最終，醫生發現女童大腸破裂，經修復後，已漸漸康復。醫生指，若患上嚴重腸胃炎，抵抗力較弱的幼童及長者有機會腸道破裂，因而引發腹膜炎。

雞蛋出現沙門氏菌的原因

本港食安中心指，沙門氏菌首先感染產蛋雞，繼而污染雞蛋。在產蛋過程中或之後，糞便中的沙門氏菌可經蛋殼滲透進蛋內，使雞蛋受到污染。沙門氏菌亦可在蛋殼尚未形成之前，經受感染的生殖器官污染雞蛋。要以肉眼分辨雞蛋受到污染還是正常，並不可能。

同場加映：類雌激素可致生殖能力下降 8款不含類雌激素雞蛋

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

感染沙門氏菌的症狀

食安中心指，沙門氏菌能在未經煮熟的雞蛋中存活，引致食物中毒。不當的貯存溫度（例如室溫25°C）亦會助長在未經煮熟雞蛋之中的沙門氏菌快速繁殖。沙門氏菌感染的潛伏期由6至72小時不等，通常受感染後12至36小時會出現徵狀，包括腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒。情況嚴重者可能會出現併發症，例如敗血症及脫水，甚至死亡。

預防感染沙門氏菌

食安中心指，涉及蛋類菜式的沙門氏菌食物中毒個案，在於烹煮及貯存溫度不當，因此要注意食物是否徹底煮熟，並以適當溫度來貯存。徹底煮熟和加熱能消滅食物中的細菌，包括沙門氏菌。

為此，食安中心提出以下注意事項：

食物應煮熟至中心溫度至少達75°C。

食物煮熟後如供熱食，在上菜前應保持於60°C以上，冷食則應保持於4°C或以下。

煮熟的食物應立即食用，不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉。

同場加映：【活得健康啲】用洗潔精洗木砧板超錯會殘留化學物 專家：化學物會腐蝕砧板纖維容易發霉【附清洗及保養方養】

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣