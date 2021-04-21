【婆媳關係】奶奶陪產拍生仔過程傳分娩照　新抱尷尬：連遠房親戚都看過我下體

▲ 一名新手媽媽在網上抱怨，指奶奶未經同意將分娩照傳開去，令她感到尷尬。

新手媽媽在臨近分娩時，都會感到緊張，需要至親在旁打氣鼓勵。日前外國一名媽媽在網上發文抱怨，指奶奶在陪產時拍下生仔過程，隨後將分娩照片傳給其他家庭成員，令她感到尷尬，表示「連遠房親戚都看過我下體」。

奶奶傳開分娩照 新抱感尷尬

該名媽媽日前向「kidspot」表示，她與奶奶的關係本來非常好，在她懷孕期間，奶奶悉心照顧她，替她按摩、協助洗澡等。由於奶奶有5名子女，生產經驗豐富，因此陪同新抱進入產房。

在分娩期間，事主丈夫陪伴在旁，而奶奶則拍下孫仔出世一刻，並將照片分享給所有家庭成員。產後翌日，事主兄弟前來探訪，分享奶奶傳來的照片，她才驚覺分娩過程被傳閱。媽媽指照片拍攝得非常清楚，

有血，看到寶寶準備出來，以及破裂的下體……

事主看後感到尷尬，指奶奶未經同意便將相片傳出去，現在「連遠房親戚都看過我下體」。其丈夫亦感震驚，打電話問媽媽為何這樣做，以及有多少人收到照片。原來奶奶已將照片傳給雙方家族，包括一些遠房親戚，以及奶奶的朋友，與他們分享新抱分娩的喜悅。

新抱：兩人之間已無信任可言

得知新抱感不悅，奶奶解釋她認為生產是件美好的事，為新抱感到驕傲，因此沒有多想便將這份喜悅傳開去。她指當下並沒有意識到這樣做會為新抱帶來傷害，坦言若知道對方會有這麼大的反應，自己決不會這樣做。

事主最後接受奶奶道歉，卻指兩人之間已無信任可言，亦無法回到以前的親密關係，

可以肯定的是，我再不會邀請她到產房陪產。

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責任編輯：王明芳