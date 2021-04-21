【刑事毀壞】山頂白加道大宅被淋紅油及灑欠債紙張　警列刑事毀壞案處理

▲ 案發現場。（曾秋文攝）

山頂白加道有大宅被淋紅油及灑上多張與欠債有關的大字，警方列作「刑事毀壞」案處理。

今日（21日｜早上7時許，警方接報指山頂白加道31號被人淋紅油，警員到場翻看閉路電視錄影片段，得悉約2小時前，有一輛私家車駛至，一名男子從私家車下車後，向大宅車輛出入口的牆壁上噴上紅色漆油，又將多張寫有「還錢」的大字報散落地上，之後登車逃去。

▲ 警方在現場調查。（曾秋文攝）

翻查資料，山頂白加道31號由華人置業發展於2003年興建，合共有4座獨立屋，每幢面積近4,000呎，均有前後花園及天台。根據資料，31號A屋原業主是「大劉」劉鑾雄；B屋由伯明翰前班主楊家誠持有；C屋2007年由亞洲聯合財務（UA）創辦人及行政總裁原彰弘名下公司以1.78億元購入；D屋曾是理文造紙（2314）主席李文俊持有，劉鑾雄2015年以4.2億回購，創當年洋房成交呎價次高紀錄。

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記者：曾秋文