【搭車優惠】將軍澳隧道九龍方向轉車站5月1日啟用 一文看清30條停站巴士線及轉乘優惠
運輸署今日（21日）宣布，位於將軍澳隧道收費廣場的巴士轉車站（往九龍方向）將於5月1日早上啓用，屆時會有30條提供巴士線於該處停站。新巴城巴指，轄下途經轉車站的巴士，將增設八達通轉乘優惠，最高達24元。
運輸署指，轉車站啓用後，會有30條巴士線於該處停站，包括15條全日服務、4條只於凌晨時段服務以及11條只於繁忙時段服務的巴士路線。
全日服務的巴士路線包括：
- 城巴第A29號線（將軍澳（寶琳）—機場）
- 城巴第E22A號線（將軍澳（康盛花園）—亞洲國際博覽館）
- 城巴／九巴第690號線（將軍澳（康盛花園）—中環（交易廣場））
- 九巴第98號線（將軍澳工業邨—牛頭角站）（循環線）
- 九巴第98D號線（坑口（北）—尖沙咀東）
- 九巴第296A號線（尚德—牛頭角站）（循環線）
- 九巴第296C號線（尚德—長沙灣（海盈邨））
- 九巴第296D號線（尚德—九龍站）
- 九巴第297號線（坑口（北）—紅磡（紅鸞道））
- 新巴第694號線（調景嶺站—小西灣）
- 新巴第796C號線（清水灣半島—蘇屋）
- 新巴第796P號線（康城站公共運輸交匯處—尖沙咀東）
- 新巴第796X號線（將軍澳工業邨／將軍澳站—尖沙咀東）
- 新巴第797號線（康城站公共運輸交匯處—九龍灣）（循環線）
- 新巴第798號線（調景嶺站—火炭（駿洋邨））
只於凌晨時段服務的巴士路線
- 城巴第N29號線（將軍澳（康盛花園）—東涌站）
- 城巴第NA29號線（將軍澳（寶琳）—機場／港珠澳大橋（香港口岸））
- 新巴第796S號線（將軍澳站—牛頭角站）（循環線）
- 新巴第N796號線（日出康城（環保大道）／將軍澳站—旺角）
只於繁忙時段服務的巴士路線
- 城巴第E22S號線（將軍澳（寶琳）—東涌（滿東邨））
- 城巴／九巴第690P號線（將軍澳（康盛花園）—中環（交易廣場））
- 九巴第98A號線特別班次（坑口（北）—觀塘站）
- 九巴第98B號線（康城站公共運輸交匯處—觀塘站）
- 九巴第98P號線（將軍澳（康盛花園）—尖沙咀東）
- 九巴第98S號線（康城站公共運輸交匯處—美孚）
- 九巴第296P號線（尚德—荔枝角站）
- 九巴第297P號線（坑口（北）—紅磡（紅鸞道））
- 新巴第796E號線（將軍澳工業邨—蘇屋）
- 新巴第798A號線（將軍澳（康盛花園）—沙田站）
- 新巴第798B號線（康城站公共運輸交匯處—沙田站）
點撃即睇更多轉車站圖片：
新增八達通轉乘優惠
新巴城巴所有加停轉乘站（往九龍方向）的獨營路線均會新增八達通轉乘優惠，乘客在限定時間內，轉乘指定新巴城巴路線，可享第二程車費優惠。
|免費或補差價轉乘優惠
|新巴路線
|城巴路線
|清晨／日間服務
|694、796C、796E、796P、796S、796X、797、798、798A、798B
|A29、E22A、E22S
|通宵服務
|N796
|N29、NA29
轉乘優惠推介
|起點
|目的地
|首程路線
|轉乘路線
|總車費
（港幣）
|第二程折扣
（港幣）
|日出康城
|沙田／火炭
|797
|798
|11.4元
|8.6元
|寶琳／坑口
|太子／旺角／長沙灣
|798
|796C
|9元
|將軍澳南／調景嶺
|觀塘／九龍灣
|796C / X / P
|797
|9 / 8.6元
|8.6元
|將軍澳區內
|機場／港珠澳大橋香
港口岸
|694 / 796C / 796P /
796X / 797 / 798 /
E22A
|A29
|42元
|8.6元至24元
此外，新巴796C、796E、796P、796S、796X、797、798、798A 及798B 號線與聯營690及690P
號線亦會在轉乘站來回方向增設八達通轉乘優惠，為現有使用新巴694號線來往將軍澳及港島的乘客提供多一個選擇。
乘客以轉乘方式乘搭新巴7條行經觀塘繞道路線796C、
796E、796P、796X、798、798A 及798B 號線，毋須經觀塘道轉乘。
分段收費
新巴694號線、城巴690、690P及N29號線5月1日起，分段收費起點將分別由藍田分科診所巴士站及啟田商場巴士站，提前至將軍澳隧道巴士轉乘站（往九龍方向）。
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記者：陳曉瑩