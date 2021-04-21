【搭車優惠】將軍澳隧道九龍方向轉車站5月1日啟用　一文看清30條停站巴士線及轉乘優惠

▲ 新巴城巴在轉乘站（往九龍方向）設有兩個候車位置（第1及4號），亦已安裝實時到站時 間顯示屏。（新巴城巴圖片）

運輸署今日（21日）宣布，位於將軍澳隧道收費廣場的巴士轉車站（往九龍方向）將於5月1日早上啓用，屆時會有30條提供巴士線於該處停站。新巴城巴指，轄下途經轉車站的巴士，將增設八達通轉乘優惠，最高達24元。

運輸署指，轉車站啓用後，會有30條巴士線於該處停站，包括15條全日服務、4條只於凌晨時段服務以及11條只於繁忙時段服務的巴士路線。



全日服務的巴士路線包括：

城巴第A29號線（將軍澳（寶琳）—機場）

城巴第E22A號線（將軍澳（康盛花園）—亞洲國際博覽館）

城巴／九巴第690號線（將軍澳（康盛花園）—中環（交易廣場））

九巴第98號線（將軍澳工業邨—牛頭角站）（循環線）

九巴第98D號線（坑口（北）—尖沙咀東）

九巴第296A號線（尚德—牛頭角站）（循環線）

九巴第296C號線（尚德—長沙灣（海盈邨））

九巴第296D號線（尚德—九龍站）

九巴第297號線（坑口（北）—紅磡（紅鸞道））

新巴第694號線（調景嶺站—小西灣）

新巴第796C號線（清水灣半島—蘇屋）

新巴第796P號線（康城站公共運輸交匯處—尖沙咀東）

新巴第796X號線（將軍澳工業邨／將軍澳站—尖沙咀東）

新巴第797號線（康城站公共運輸交匯處—九龍灣）（循環線）

新巴第798號線（調景嶺站—火炭（駿洋邨））

只於凌晨時段服務的巴士路線

城巴第N29號線（將軍澳（康盛花園）—東涌站）

城巴第NA29號線（將軍澳（寶琳）—機場／港珠澳大橋（香港口岸））

新巴第796S號線（將軍澳站—牛頭角站）（循環線）

新巴第N796號線（日出康城（環保大道）／將軍澳站—旺角）

只於繁忙時段服務的巴士路線

城巴第E22S號線（將軍澳（寶琳）—東涌（滿東邨））

城巴／九巴第690P號線（將軍澳（康盛花園）—中環（交易廣場））

九巴第98A號線特別班次（坑口（北）—觀塘站）

九巴第98B號線（康城站公共運輸交匯處—觀塘站）

九巴第98P號線（將軍澳（康盛花園）—尖沙咀東）

九巴第98S號線（康城站公共運輸交匯處—美孚）

九巴第296P號線（尚德—荔枝角站）

九巴第297P號線（坑口（北）—紅磡（紅鸞道））

新巴第796E號線（將軍澳工業邨—蘇屋）

新巴第798A號線（將軍澳（康盛花園）—沙田站）

新巴第798B號線（康城站公共運輸交匯處—沙田站）

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新增八達通轉乘優惠

新巴城巴所有加停轉乘站（往九龍方向）的獨營路線均會新增八達通轉乘優惠，乘客在限定時間內，轉乘指定新巴城巴路線，可享第二程車費優惠。

免費或補差價轉乘優惠 新巴路線 城巴路線 清晨／日間服務 694、796C、796E、796P、796S、796X、797、798、798A、798B A29、E22A、E22S 通宵服務 N796 N29、NA29

轉乘優惠推介

起點 目的地 首程路線 轉乘路線 總車費

（港幣） 第二程折扣

（港幣） 日出康城 沙田／火炭 797 798 11.4元 8.6元 寶琳／坑口 太子／旺角／長沙灣 798 796C 9元 將軍澳南／調景嶺 觀塘／九龍灣 796C / X / P 797 9 / 8.6元 8.6元 將軍澳區內 機場／港珠澳大橋香

港口岸 694 / 796C / 796P /

796X / 797 / 798 /

E22A A29 42元 8.6元至24元

此外，新巴796C、796E、796P、796S、796X、797、798、798A 及798B 號線與聯營690及690P

號線亦會在轉乘站來回方向增設八達通轉乘優惠，為現有使用新巴694號線來往將軍澳及港島的乘客提供多一個選擇。

乘客以轉乘方式乘搭新巴7條行經觀塘繞道路線796C、

796E、796P、796X、798、798A 及798B 號線，毋須經觀塘道轉乘。

分段收費

新巴694號線、城巴690、690P及N29號線5月1日起，分段收費起點將分別由藍田分科診所巴士站及啟田商場巴士站，提前至將軍澳隧道巴士轉乘站（往九龍方向）。

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記者：陳曉瑩