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【土地問題】港男為儲錢買樓搬入外父外母家　一家7口迫住400呎公屋大呻：每天困獸鬥

親子 13:32 2021/04/21

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港男為儲錢買樓搬入外父外母家，一家7口迫住400呎公屋。

香港地少人多，不少年輕人礙於經濟問題，唯有於婚後繼續與父母同住，靜待上車機會。一名港男於討論區發帖，稱為了儲錢與太太搬到外父外母家中居住，一家七口居住在400呎公屋內，他坦言居住空間狹窄，毫無私隱可言，形容每日困獸鬥，更想迫太太的姐姐一家搬走，於是向網民求助。

一名港男於「香港討論區」以「400呎公屋住咗7個人，每日困獸鬥，求解決方法」為題發帖，指為了儲錢買樓，搬入外父外母家中同住，而原本的公屋已有外父、外母、太太、太太的姐姐及其姐姐的丈夫5人居住。公屋只有2個房間，現時只用木板勉強再分隔多一個房間。

他投訴家中人多嘈吵毫無私隱，

屋企很逼很應聲，早上爭廁所用，沖涼等熱水爐又要等成2個鐘，講嘢、睇電視、講電話，間屋其他人都會聽得一清二楚，完全冇私隱可言。

而且，他大呻晚上還會被外父外母去廁所的沖廁聲嘈醒。

每日在家中困獸鬥

而最近，太太姐姐誕下女兒，家中客廳全是嬰兒用品，「連行步路都冇位」。他又指女兒每晚哭喊導致他工作沒精打采，

我哋貼錢比佢搬出去又唔肯,而家日日嘈交困獸鬥,睇下邊個捱唔住。

網民批：無用又無自知之明

帖文一出，網民紛紛留言一面倒批評港男無大志，又認為他寄人籬下不應諸多要求。

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責任編輯：王明芳

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