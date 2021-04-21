【毒水曝光】尊尼特普調查日本水銀毒案　不畏強權揭水俁震撼真相

▲ 尊尼特普主演《毒水曝光》。

近年備受官司纏繞的尊尼特普（Johnny Depp），終於有新作《毒水曝光》（Minamata）推出。尊尼在這部電影終於不再是演怪雞人物或反派角色，而是化身著名紀實攝影師尤金史密斯（W. Eugene Smith）。

70年代初，尤金深入日本熊本縣水俁市調查轟動全球水銀毒案，並出版攝影圖文集《Minamata》公開震撼真相的事迹。

「水俁病」水銀毒案是歷史上最嚴重環境公害之一，因此電影公司特別安排這部片於4月22日「地球日」（Earth Day）在香港正式公映，並會把開畫日當天的百份之十票房，撥捐予EARTHDAY.ORG以支持該組織在世界各地推動環保的工作。

▲ 本片服裝指導，根據尤金的個人照片，務求令尊尼特普百分百還原這位已故傳奇攝影師的造型。日法混血女星美波則演尤金的太太艾琳。

話說1950年代起，日本熊本縣水俁市許多居民出現失明、肢體扭曲的怪病，被稱為「水俁病」。

後來專家發現，怪病的源頭竟是當地化工廠將未經處理並含有大量有毒水銀的污水排進海灣，污染了海產；人民進食海產後會造成中樞神經系統受損，水銀毒還會經孕婦血液傳至胎兒，導致當地許多嬰兒一出生已病情嚴重。這是歷史上最嚴重的環境公害事件之一。

▲ 真田廣之飾演號召水俁市居民的示威領袖山崎，是個揉合了不同真實人物的原創角色。

為水銀毒受害者請命

來自美國的尤金史密斯（尊尼特普飾）屢屢以鏡頭見證戰場的人性殘酷，包括在第二次世界大戰中，他擔任軍方攝影師走入日本沖繩等戰場，親眼目睹戰爭的殘酷及對平民百姓所造成的傷害，自始他更加銳意透過攝影作品，推崇人道及和平主義。

雖然他屢次贏得新聞界讚譽，卻是令雜誌頭痛的攝影師、失職的父親，酗酒兼有財務問題，私生活一團糟。

▲ 著名戰地攝影師尤金史密斯見證過許多人間苦難，因此內心沉鬱。

某天，來自日本的艾琳請求他遠赴熊本縣水俁市拍攝，皆因當地居民一直飽受化工廠毒水的禍害，變成殘障甚至垂死。追求公義的尤金立即要求《生活》雜誌（Life Magazine）派他到日本拍攝以將真相曝光於世界，希望藉此拯救無辜生命。

1971至1973年間，尤金在艾蓮協助下，深入水俁市調查，在當地示威領袖和居民協助下，他逐步追蹤這宗毒水事件的禍害，拍出一幀幀影響後世的照片，包括展現母親抱著肢體扭曲的女兒上村智子浸浴的《智子入浴》。然而，試圖掩飾醜聞的黑手，亦開始盯上他，在他拍攝示威時被惡勢力毒打，令他左眼幾乎失明。

▲ 由於相距50年，水俁市面貌大變，所以戲中外景主要在黑山的沿海地方拍攝。

重現攝影師造型及滄桑感

這部片導演、編劇及監製Andrew Levitas，本身是跨媒體藝術家，熱愛攝影，對尤金史密斯的作品毫不陌生，但他指出，真正渴望拍攝此個題材的其實是本片監製之一的尊尼特普。為了精準呈現尤金史密斯的沉鬱神態以及求真的精神，尊尼特普耗費不少心力，拼命搜集有關資料，又跟認識尤金史密斯的人進行訪談，從而摸索出他的內心世界。

服裝設計師參考了尤金及艾蓮的真實照片，重現兩人的衣著風格，盡量重現尤金史密斯的形象。尊尼特普不但演活了尤金史密斯內心的沉重感，外型化妝同樣增添其滄桑感，令他予人脫胎換骨的感覺。

由於尤金早於1978年逝世，而本片能夠拍攝，幕後幕後功臣之一，就是後來成為尤金太太的艾琳奈緒子。她為了電影提供了大量資料和意見，2018年當導演前往水俁市考察時，她也充當嚮導。電影中艾蓮就由日法混血兒美波飾演。

▲ 本片有真田廣之、加瀨亮等日本影星演水俁病受害人及抗爭者。

坂本龍一配樂美聲女神演唱

雖然電影團隊其希望重回水俁市實景拍攝，不過事隔半個世紀，現時的水俁市已變得非常現代化。因此，電影團隊只能在當地揀選少量合適的地點作實景拍攝，主要外景拍攝地方就改為與水俁市面貌相似的地中海國家塞爾維亞及黑山。

本片特點之一，是有不少日本著名演員參與演出，其中真田廣之、淺野忠信及加瀨亮演受害的水俁市居民及示威活躍份子，國村隼則飾演污染的源頭窒素公司的管理層。

▲ 尤金在1971至1973年間，尤金在艾蓮協助下，深入水俁市調查，認識當地居民及受害者。

殿堂級的日本音樂大師坂本龍一更為影片創作配樂，而導演Andrew Levitas的太太Katherine Jenkins身為古典樂美聲女神，就既為影片唱片尾歌，也在片中客串雜誌社編輯一角，為苦難者發聲。

片末更提醒觀眾，類似水俁病的嚴重環境公害事件，在世上不同角落都有發生，可見尊尼特普渴求把這位傳奇攝影師事迹搬上大銀幕，跟他對環境污染這議題的關心。

撰文：胡慧雯