【生命鬥士】滾油灼臉致3級燒傷遭男友無情分手　23歲美少女走出人生低潮勇敢面對傷疤

▲ 23歲美女滾油灼臉致3級燒傷，又遭男友無情分手，後來走出人生低潮勇敢面對傷疤。

新加坡一名23歲美少女因為一場煮食意外，導致臉部被滾油灼傷造成3級燒傷毀容。同時男友因而與她分手，雙重打擊下，她一度陷入人生低潮。後來，她成功走出低谷，勇於面對自己的傷疤，更大方在網上公開自己的經歷，活出精彩人生。

▲ 在朋友的鼓勵下，她更開始拍片剪片，把自己的經歷和故事分享到社交平台。（圖片來源：Tiktok）

23歲的Charlene接受新加坡媒體《Mothership.sg》訪問時，分享灼傷的痛苦經歷。她表示，去年10月在澳洲深造的她，在墨爾本的家炸冬甩，但當時男友忘記關火爐，直至家中煙霧瀰漫，她才意識到事態嚴重，情急之下將油鍋放進水槽裡沖水，導致油鍋瞬間爆炸，滾油濺到她的臉部、頸及肩膀，造成嚴重燒傷。

開水龍頭的當下才想起油和水不相融。被油濺到那刻，真的是難以忍受的疼痛，我完全不知如何反應，我只是蹲在地上尖叫。我不確定受傷的程度，但我很痛。

意外前的Charlene：

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事故發生後，她被緊急送往醫院，但因疫情關係，她等了兩、三個小時才等到病房，然後又等了幾個小時才見到醫生。醫生表示她臉部3級燒傷，「連神經都差點被灼傷」，當時住了3星期醫院，接受過數次手術及植皮，臉部包紮了1個月，痛不欲生。

▲ 臉部包紮了1個月。（圖片來源：Mothership.sg影片截圖）

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如很多燒傷患者一樣，她亦經歷過一段自我否定的時期。

我拒絕接受燒傷已嚴重燒傷的事實，一直處於創傷和困惑之中，非常痛苦。我什麼都感覺不到，因為我覺得這不是我，這不是真實的。我的大腦進入拒絕狀態。

尤其事故主要傷及臉部，她覺得自己的身份被剝奪了，照鏡時見到自己的臉，會不明白發生了什麼事，也認不出自己。

▲ 她覺得自己的身份被剝奪了。（圖片來源：Tiktok）

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原本因毀容陷入低潮的Charlene，再受打擊。男友在事故發生後不久便與她分手。她表示，事故前二人的關係已經出現些根深蒂固的問題，但燒傷後壓倒了二人的最後一根稻草。

燒傷是毀滅性的，而分手更加是毀滅性的，各種事情同時間發生。我曾經完全發瘋，大喊大叫，連自己都感到震驚。

於是，她決定離開澳洲，返回新加坡接受治療，離開這片傷心地。

過去6個月，她的情況逐漸好轉，不過她表示，目前仍處於康復初期，皮膚移植需要至少2年的時間才能完全復原，還好在康復過程中，有家人、朋友的耐心陪伴，讓她堅信著自己會變得更好。

我知道這不是最後的模樣，所以我堅信我會變得更好。

▲ 她決定離開澳洲，返回新加坡接受治療，離開傷心地。（圖片來源：Tiktok）

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在朋友的鼓勵下，她更開始拍片剪片，把自己的經歷和故事分享到社交平台，藉此鼓勵其他燒傷患者。她坦言，意外確實影響了她的身心，但她決定每日都勇敢面對：

無論是好是壞，改變是人生唯一不變的事，你有權選擇如何去面對每一天。沒錯，這件事的確影響了我的自信和心理健康，覺得失去了自己，但我每日都在積極、努力面對。

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責任編輯：羅嘉欣