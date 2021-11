【英文文法】3個「Run」開頭的英文短語動詞（Phrasal Verbs）　簡單語言表達複雜意思

▲ 3個「Run」開頭的英文短語動詞(Phrasal Verbs)。

Phrasal Verbs(短語動詞)由兩至三個詞組成,組合中第一個詞是動詞(Verb),第二個是副詞(Adverb) ,第三個是介詞(Preposition),本文將介紹3個由「Run」開頭的Phrasal Verbs, 助學生在測驗考試,甚至日常生活中把英語運用得更地道,以簡單的語言表達較複雜的意思。

1. Run after

Run after 有「追逐」、「追求」的意思,例句如下:

He hates running after buses. 他討厭追巴士。 Many people run after fame and money. 很多人追求名氣和金錢。

2. Run into

Run into 則有「偶遇」、「遇到」的意思,例句如下:

She ran into her former colleague yesterday. 她在昨天偶遇她的舊同事。 They ran into trouble. 他們遇到麻煩。

3. Run out of

至於 run out of 則有用完、耗盡的意思,例句如下:

I have run out of patience. 我已失去耐性。 We are running out of food. 我們的糧食快耗盡了。

