【男神封盤】馬德鐘未來新抱為反恐高材生　23歲馬在驤情傾女飛魚爭取奧運入場券

▲ 馬德鐘的23歲兒子馬在驤早已封盤，女友來頭不少，是一名美國女飛魚兼碩士生，主修國家安全政策及反恐。

「馬神」馬德鐘的兒子馬在驤（Xiang）現年23歲，似足父母生得高大威猛，更是一名游泳健將，相信身邊不乏女伴。正在澳洲讀書的馬在驤原來前年已經封盤，與同為大學生兼女飛魚Marissa撻著，而Marissa正爭取東京奧運入場券，並攻讀國家安全及反恐碩士課程。

23歲的馬在驤正在澳洲悉尼讀大學，主修機械工程，預計今年畢業。基於疫情關係，他身在香港以遙距方式繼續學業，原來他也被迫與女友分隔兩地。兩口子志趣相投熱愛游泳，型男索女外型登對。

▲ 馬在驤（後左二）與女友Marissa（後左三）一起出席朋友圈出海活動。（IG圖片）

曾於美國政府做實習生

Marissa的來頭不少，是一名高材生，畢業於佛羅里達國際大學（Florida International University），據悉GPA高達3.8分，現正於美國喬治華盛頓大學（The George Washington University）修讀碩士課程，專研國家安全及反恐工作，並曾在美國政府部門做實習生。

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Marissa是大學泳隊代表，原本更代表美國俄亥俄州爭取奧運入場券，但疫情關係令去年東京奧運延期，暫未知她是否順利入閘。

甜稱女友做「小籠包」

兩人在IG曾上載合照放閃，馬在驤公開直呼對方為「小籠包」；而Marissa亦分享兩人在澳洲悉尼的合照，又一齊出席朋友間的出海活動。

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身高達1.9米馬在驤遺傳了爸爸的英氣，中學時期讀香港法國國際學校，也是一名游泳健將，中學時期已在本港學界奪獎無數，2017年更於澳洲悉尼比賽勇奪得8金兼全場總冠軍，與女友可謂同聲同氣。

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開明馬神︰不會管束兒子

馬在驤早已向父母坦白正在蜜運，馬德鐘亦沒有規範兒子，給他很大自由度，認為兒子拍拖都是正常社交，並相信兒子會自律，懂得明辨是非。對於未來新抱的看法，馬德鐘曾接受TOPick訪問坦言相信兒子的選擇，沒有過問太多。

我沒有刻意問他，不知道他發展如何，作為父母不可太管束兒子，始終他是一個成年人。

馬德鐘跟兒子從小就如朋友般相處，談談有甚麼電影好看，卻從沒有要求兒子要做甚麼職業，讓他自由選擇路向，「他有能力養活自己就可以。」

馬德鐘專訪談及兒子戀愛事，即睇【下一頁】

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責任編輯︰林綺玲