【星二代】李連杰兩女貼合照慶生　姊妹同是學霸細女遺傳利智好身材【多圖】

▲ 李連杰女兒Jane與Jada一向感情要好。

李連杰與利智的大女Jane及細女Jada,自2019年獲邀出席法國社交界盛事巴黎名媛舞會後,近年都引起公眾關注。大女Jane昨日生日,而細女Jada就在社交平台上貼出姊妹合照,大晒姐妹情深。

▲ Jane與Jada貼出姊妹合照。(Instagram圖片)

歐美妝示人展成熟美

Jada在社交平台以英文寫下對家姐的祝福:「It’s yet another landmark birthday for you! Thank you for all you’ve done and the care you have for me. In the past few years I feel like we’ve really grown to understand and rely on one another. Even though we can be quite different, there are so many experiences I’ve had that only you fully understand. Our relationship is one that I will always cherish. Thanks for always being by my side. Happy birthday!!」

她的大意是指「這天又是一個具意義的生日,謝謝你給我的關愛及為我做的一切。在過去數年,我們真的成長為能夠互相理解及依賴的人,雖然有時我們或有不同,但我有很多事都只有你懂。我會永遠珍惜我們的關係,謝謝你總是在我身旁,生日快樂!」

姊妹二人化上歐美妝容,及穿上低胸性感裝扮,令人眼前一亮。Jane身穿黑色西裝,年紀輕輕已盡展成熟美。而妹妹Jade就以截然不同衣著示人,穿上啡色吊帶上衣的她露出豐滿上圍,完美遺傳了媽媽利智的好身材。

學霸育成

Jane與Jada的感情要好,不時都在社交平台分享合照。二人除是焦點星二代外,既有樣有身材,同樣也是學霸。

自小在新加坡成長的二人接受中西方教育,Jane在9個月時已接受教育,而Jada在6個月時就開始受教。

▲ 李連杰一向重視兩女的教育。(Instagram圖片)

李連杰與利智也非常注重身教品德的培育,雖然女兒衣食無憂,但李連杰就要讓女兒分清楚需要和想要,並著眼於生活上建立安全感,就不會用物質去填補。

兩女近年赴美國升學,Jane現為哈佛大學的亞洲經濟系學生,對社會公益和政治最有興趣,也相當關注女性權益。而細女則就讀美國最著名,兼最早開辦的私立寄宿學校Phillips Academy,兩姊妹也可說是學霸。

