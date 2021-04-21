【歧視公屋】新娘公屋出門攝影師拒接生意　化妝師爆料︰唔想啲相喺Portfolio

▲ 攝影師婉拒為住公屋的新娘影婚照，化妝師爆出原因，不想公屋婚照出現其作品集中。

不少新人都會按照傳統習俗，新娘在大喜之日出門，新郎前往迎娶。為了留下紀念，新人都會聘請婚照攝影師紀錄珍貴回憶。近日，有名網民分享新娘朋友的遭遇，著名攝影師疑因為新娘住公屋而拒接生意，令新人有感飽受歧視。

攝影師疑不想在公屋拍照

該名網民於上周四（15日）在網上「連登討論區」，以「唔好話買唔買樓，而家連影相都分公屋私樓」為題發文，分享朋友的經歷，表示朋友出嫁，想搵一個比較著名的婚照攝影師，卻遭攝影師婉拒，事後她聽聞不接生意的原因竟然跟住公屋有關係。

後尾化妝嗰個爆料話，呢個攝影師唔影公屋出門，唔想啲相喺佢嘅Portfolio入面……

出門拍照大多會拍攝新人向長輩斟茶、一些玩兄弟的環節，以及由家門到樓下乘花車等多個環節，公屋的家居環境一般予人感覺狹窄，而公共埸所多街坊出入，走廊大堂普遍舊式，拍攝環境較雜亂。網民估計攝影師不想處理以上的拍攝環境而「推Job」。

揶揄婚照攝影師勢利眼

發帖網民補充該攝影師收費是全港Top 3 ，有一些新娘大概會知道是誰，她並提及攝影師在網頁及Instagram分享過往的作品，主要都是歐洲拍攝，「都係法國意大利婚紗相」。她揶揄該婚照攝影師勢利眼，寫道「Rich friends, beautiful friends，Rich = Beautiful」，諷刺只為富有、漂亮的朋友拍照，「富有」就等同了「漂亮」。

網民認為有權選擇客人

有關帖文引起網民熱議，反應兩極，有人批評該名攝影師揀客原因不尊重他人，不應歧視公屋。另有更多網民認為攝影師有權利選擇客人，並點出攝影師已是婉拒，該原因也只是化妝師說出來。另一方面，更多人提出兩全其美的方案，新人可選擇在酒店出門拍照。點擊圖片看更多留言︰

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責任編輯：王明芳