【Star Talk】何雁詩爆老公曾送拜山菊花　被汪明荃問為何嫁鄭俊弘

▲ 何雁詩宣傳新碟。

何雁詩（Stephanie）作客《StarTalk》接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談相隔四年再推出實體唱片《Que Sera Sera》感受。提到碟中《灰夠》屬親身經歷，稱原來錄歌時產生很多不開心情緒，更影響了鄭俊弘。

Stephanie憶述：「當時剛剛結婚，錄歌時不開心，會帶著情緒回家，多謝Fred耐性去陪我，給一個位我盡情爆喊抒發出嚟。不過另一個角度，正正因為這些情緒，令自己寫多幾首歌，生產力好高。」

談到結婚後有甚麼為對方改變，她說：「Fred為我改變多點！我們有好多不同，記得拍《娛樂大家》時，Liza 姐都有問為何鄭俊弘會同我結婚，一個那麼多話，一個那麼靜，我們價值觀卻好似，努力維繫中。」

▲ 何雁詩爆Fred有潔癖。

她指：「像初拍拖時，他覺得買花浪費金錢，叫他買束花慶祝拍拖一周年，竟然買了拜山的菊花，真的好深刻！最近拍拖四周年，終於識得買花，送了黃玫瑰給我，後來才知原來黃玫瑰解分手！」

Stephanie又説：「Fred有潔癖，對於去Car Camping有好多恐懼，包括衛生及污糟問題，半夜時他肚子出現狀況，人有三急，我惟有在山頭掘個洞讓他解決，最後他自己清埋。之後我想為何我要幫他，明明自己可以做，由此證明我真的好喜歡他！這事在我人生中都幾浪漫。」

