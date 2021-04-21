【商場優惠】東薈城名店倉再推狂歡購物祭　過千件商品大割引低至1折+送現金券高達$600

▲ 東薈城名店倉推出狂歡購物祭，日日狂賞禮遇回贈高達10%。（商場提供）

東薈城名店倉的狂歡購物祭於4月載譽回歸，由即日起至5月16日期間，東薈城名店倉會聯同場內逾百個國際知名品牌及餐飲食肆，推出全城狂歡大割引，過千件商品以低至1折的限時優惠推出。同時會推出日日狂賞禮遇，消費滿指定金額即可獲贈總值高達$600的指定商戶現金券，獎賞總值近$200萬。而參與友樂同賞facebook遊戲，更有機會贏取東薈城名店倉現金券$300，驚喜優惠浪接浪。

攻略1：Outlet價額外折上折

東薈城名店倉搜羅了一系列時尚單品，包括有Chloé迷你Chloe C手袋（原價$13,400）可享全場額外85折優惠，現以59 折發售，只需$7,973便可入手；意大利男裝Ermenegildo Zegna指定服裝及運動鞋全部1折起；Furla人氣FURLA RIBBON黑色中號手挽袋（原價$4,290）低至3折，以折扣價$1,287即可購入。

攻略2：人氣品牌限定優惠套裝

場内4大品牌亦有一系列CP值極高的限定優惠套裝，當中抵買推介包括Levi’s精選福袋，只需$399即可購入5件神秘單品，折實平均每件$80；Cath Kidston同樣推出低至28折福袋（原價︰$1,800），5件人氣商品只需$499，數量有限，售完即止。

攻略3︰美妝時尚飾物買一送一

指定商戶更推出期間限定買一送一優惠，包括ARTE Madrid Spotlight首飾系列買1送1，精選首飾更低至3折；cdf Beauty精選護膚品及FILA熱銷單品均買一送一，快樂double up。

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攻略3：CLUB CG會員專享獨家優惠

優惠獎賞獎不停！東薈城名店倉特意為CLUB CG會員搜羅一系列獨家禮遇，其中包括逾百年歷史的腕錶先驅品牌Breitling挑戰者自動機械腕錶 (原價：港幣27,800元) 以61折即港幣17,166元就可擁有；意大利文藝生活品牌Moleskine推出46折限量背包套裝 (原價：港幣1,504元)，以折實價港幣698元便可入手；PINKO Outlet精緻錢包低至4折；而於周生生購買指定鑲嵌珠寶更可以半價選購人氣系列串珠，CLUB CG會員萬物錯過！

▲ 東薈城名店倉狂歡購物祭設有網上目錄，可一click收藏心儀商品。（商場提供）

攻略4︰日日狂賞禮遇 回贈高達10%

於狂歡購物祭期間，CLUB CG會員本人以電子消費滿指定金額，即可獲贈高達$600指定商戶現金券，消費回贈高達10% 。現金券涵蓋服飾、美妝及美食等5大範疇，當中包括Armani Outlet、cdf Beauty、Nike及Polo Ralph Lauren等。而非CLUB CG會員亦更可憑同一消費滿$2,000即場成為會員，換領指定商戶現金券。

記者︰黃依情