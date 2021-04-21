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【王鍾喪禮】資深演員王鍾出殯　周潤發李修賢送上花牌致哀

娛樂 13:35 2021/04/21

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資深演員王鍾出殯。

資深演員王鍾（原名姜佩軍）因患腸癌在早前病逝，終年75歲。王鍾喪禮在今日（4月21日）於紅磡寰宇殯儀館以道教儀式進行，辭靈後隨即出殯，靈柩奉移柴灣哥連臣角火葬場火化。

喪禮由同樣在電影圈工作、王鍾的外甥張學文負責在殯儀館打點，他表示舅父生前喜歡低調，所以婉拒訪問。

資深演員王鍾日前因病離世。（網上圖片）

周潤發送上花牌致哀

王鍾的胞弟王青（大口青，原名姜佩清）因為身在澳洲未能回港出席喪禮，其他親人分別居於美國、加拿大等地，因此也未有回港。至於王鍾表弟姜大衞，在昨晚（4月20日）已到達靈堂上香拜祭。

他的生前好友周潤發、劉偉強、徐少強、李修賢、錢小豪、邵音音等均送上花牌致哀。鄭則仕、狄龍與太太陶敏到場送好友最後一程。

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警匪片導演祖師

因自幼喪父，王鍾少年時期曾為雜技團表演，後來與胞弟王青齊加入邵氏電影公司當龍虎武師，後來轉當影視劇演員。

王鍾於70至80年代主演麗的警匪題材劇集《大丈夫》、《大控訴》等大受歡迎，於1980年自編自導自演電影《金手指》，開創香港電影警匪題材寫實風格先河，獲稱為「警匪片導演祖師」。

王鍾後期曾參演電影包括《武狀元蘇乞兒》及《黑社會》等。

撰文 : TOPick柴犬出動

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