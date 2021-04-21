【星級媽媽】 靚媽貼心為女兒製無糖生日蛋糕　楊秀惠解釋棄影開網店原因

▲ 靚媽楊秀惠親自為女兒炮製生日蛋糕。

前TVB藝人楊秀惠在去年4月誕下女兒，「升呢」為人母的秀惠待在大馬湊女，而轉眼間女兒已1歲。昨日（4月20日），秀惠於社交平台分享為女兒慶祝1歲生日的片段和照片。

這位靚媽超貼心，由於嬰兒不能吃到太多糖分，故她上網尋找食譜親自為女兒炮製無糖蛋糕。而楊秀惠更於片段裡交代，當年開創自家美容產品生意的原因，原來是為結婚生B鋪路，寫道：「想更靈活安排自已的時間。」

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▲ 楊秀惠為女兒焗製生日蛋糕。

秀惠為囡囡整蛋糕

楊秀惠昨日於個人facebook分享為女兒慶祝1歲生日的照片及片段，只見秀惠親自炮製一個兩層高的士多啤梨蛋糕，蛋糕更配以可愛的公仔裝飾，另外她更以色彩繽紛氣球為家裡佈置一番，充滿童趣。

當中她寫道：

Happy 1st Birthday to my baby girl !

謝謝你成為我的女兒

要永遠健康快樂哦❤️

希望你喜歡媽媽為妳做的生日蛋糕🎂

媽媽愛你

另外從片段中見到，秀惠炮製生日蛋糕的過程。她謂上網搜尋適合嬰兒吃的無糖及無牛油的蛋糕食譜，更要待女兒睡著才可以焗蛋糕，寫道：「這個時候已經是晚上10點，整蛋糕最主要是打蛋，所以現在是眼瞓+手攰。」

秀惠為生日蛋糕進行裝飾，由於前一晚焗的蛋糕太細，故要晨早起床再焗過：「趁BB起床前，要馬上吃早餐、化妝和整頭，因為我想跟女兒拍照。」

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網上搜尋食譜

說到於網上搜尋蛋糕食譜，楊秀惠交代當年開設美容產品網店的原因。

她說：「是希望日後結婚生仔，可以更靈活安排自己的時間，可以好好照顧家庭之外，亦有自己的事業，即使在家裡照顧孩子，也不會影響我的網店生意。像之前在大馬生BB及坐月子，差不多一年時間逗留大馬，雖然沒法飛回香港，依然可以打理好每個國家的生意。」

現年36歲的楊秀惠生於馬來西亞，來港參選《2004年國際華裔小姐》之後獲TVB賞識簽約成旗下藝人。

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離開大台回祖家

2019年楊秀惠跟拍拖8年的圈外男友葉世揚註冊結婚，去年4月27日公布「升呢」為人母，及至5月她宣布已離巢TVB，結束16年的賓主關係。

當時楊秀惠發帖文表示想多花時間照顧家人及打理美容生意，故決定不再續約，而《十八年後的終極告白》中的「啞女」阿倩一角為其告別TVB之作。

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