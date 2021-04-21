【保護大自然】環團夥食肆開展全港首個蠔殼回收計劃　重建本地天然蠔礁

▲ 來自餐廳及蠔民的廢棄蠔殼有助重建香港的天然蠔礁。（大自然保護協會提供圖片）

蠔礁是大自然的天然濾水器，並爲其他物種提供健康的棲息地。大自然保護協會（The Nature Conservancy, TNC）開展全港首個收集並回收廢棄蠔殼計劃，名為「『殼』海無涯」，將收集到的蠔殼、青口殼、扇貝殼等廢棄貝類殼，進行回收後，用於重建香港及鄰近水域的本地天然蠔礁，至今已有9間食肆參與。

計劃汲取美國和澳洲推行類似項目的經驗，參與的餐廳會收集及儲存顧客進食後剩下的蠔殼，然後運送到位於元朗下白泥的回收點在戶外長時間攤放作風化曝曬，以消滅病原體，減少有害物種意外轉移的風險。

計劃亦與后海灣的本地蠔民合作收集蠔殼，經處理的回收蠔殼會放置到協會在香港的蠔礁修復試點水域，為幼蠔提供理想的依附環境成長。

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大自然保護協會亞太區（香港）戰略夥伴關係總監周璐璐表示：

他人眼中的廢物往往可成為其他人的寶物。大自然的每一部分均有其價值，蠔類與其他貝類海產的貝殼均含有傳統被用作建造房屋的碳酸鈣；而現在我們正是使用這天然的建築材料為幼蠔，以至其他魚類及海洋生物建設棲身居所。

周璐璐續言：

蠔類不僅是食物和歷史文物，我們與本地養蠔業及餐廳夥伴的合作，亦有望提升大眾對環境保護的意識，令大家減少製造厨餘，以及加深對海洋生態可持續發展的關注。

協會指，「殼」海無涯計劃至今已有9間餐飲處所參與，其中包括：

香港康得思酒店的歐陸餐廳Alibi – Wine Dine Be Social

香港遊艇會

淺水灣影灣園露台餐廳

蠔站（Oyster Station）旗下分別位於尖沙咀及荃灣的分店

后海灣的當地蠔民

協會鼓勵香港更多餐廳及生蠔愛好者參與計劃，保存乾淨的蠔殼供回收，以進一步擴展「殼」海無涯計劃，重建重要的蠔類生態系統。任何有興趣參與涯計劃的餐廳、酒店或活動單位可電郵至natureworkshk@tnc.org與協會聯絡。

蠔類亦被稱爲「生態工程師」，牠們具有淨化海水的天然功能，可改善水質、增加生物多樣性，同時保護及穩定海岸綫。雖然在海洋生態保育擔當重要角色，蠔礁卻是世上最瀕危的海洋棲息地之一，估計全球八成半的蠔礁已消失，其作為關鍵海洋棲息地的作用在過去數十年間一直被忽現。經歷石灰挖掘、填海工程和過度捕撈的洗禮，香港蠔族群數目已大大減少。

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記者：陳曉瑩