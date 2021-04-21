【育兒貼士】嬰兒滿月黃疸仍未退港媽超擔心　拆解坊間「曬太陽」可助減退黃疸迷思

▲ 拆解坊間「曬太陽」可減退新生嬰兒黃疸的迷思。

不少嬰兒出生都會出現黃疸，普遍兩至三個禮拜就會減退。有港媽就分享自己的憂慮，指BB滿月後黃疸仍未全退，網友建議她可以帶BB曬太陽，但究竟曬太陽是否真能減輕黃疸症狀？下文由專家破解迷思。

一名港媽曾在網上討論區指，BB以全奶粉餵食，已滿月但仍未退黃疸，要轉介到醫院抽血化驗。媽媽指自己好擔心，又表示醫生跟她說BB以奶粉餵食，黃疸應會退得更快。

一般2至3個星期減退黃疸

新生嬰兒黃疸屬常見現象，成因是由於嬰兒的肝臟未能成熟，未能迅速處理過多的膽紅素，導致身體積聚過多膽紅素。而患者的皮膚及眼白會呈現黃色。

兒科專科醫生梁卓華曾表示，黃疸一般會在出生後第2至第3天出現，出世後第6至第7天是高峰期，至嬰兒出生後約2至3星期，肝臟就會逐漸成熟可有效處理膽紅素。然而，若果膽紅素過高，可能會導致黃疸上腦，阻礙腦部發展：

膽紅素進到腦部沉積而傷及中樞神經，或會造成永久性神經功能障礙，例如認知障礙、失聰等。

BB長時間曬太陽或致皮膚灼傷

對於該名港媽的憂慮，有網友就提出帶BB去曬太陽減輕症狀。但其實曬太陽不是減輕黃疸的適當方法，治療黃疸是需要在醫護人員監察下進行。

梁卓華提到，臨床上曾接觸有媽媽每日都會讓BB在窗邊曬太陽，希望黃疸情況及早退卻，但他強調治療黃疸的「照燈」治療一般需要連續照射不少於6至8個小時才有效，若BB長時間曬太陽，可致皮膚灼傷或眼睛受損。

據衛生署，若嬰兒出現黃疸現象，需確保有足夠奶量，避免脫水。由於黃疸在出生後的首數天會持續上升，因此出院後要盡快帶嬰兒到母嬰健康院，或家庭／兒科醫生跟進情形。

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責任編輯：王明芳