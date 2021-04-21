張華峰反對增加股票印花稅　預算案將投棄權票

▲ 金融服務界立法會議員張華峰表示，反對港府增加股票印花稅，將就預算案投下棄權票。（資料圖片）

港府本年度《財政預算案》提出增加股票印花稅，金融服務界立法會議員張華峰表示，反對港府增加股票印花稅，對此感到失望，所以他會對預算案投下棄權票。

立法會大會今恢復二讀辯論《2021年撥款條例草案》。張華峰在會上指，當局提出增加股票印花稅以增加庫房收入是「殺雞取卵」，亦反映港府對中小券商經營環境的理解不足，擔心打擊企業到香港上市的意欲，以及「散戶」的投資意欲。

他續指，現時在香港股票買賣各付0.1%印花稅，是周邊成熟市場中最高，若增加股票印花稅，會削弱香港國際金融中心的地位，認為目前香港面對美國無理打壓及周邊市場激烈的競爭，要維持國際競爭力，需要保留簡單稅制和維持低稅率，降低交易成本。張華峰稱，預算案提出的其他具體政策他都支持，但由於反對增加股票印花稅，故會對預算案投下棄權票。

經民聯主席盧偉國表示，新一份預算案的措施紓困力度不足，例如在退稅、差餉寬減方面「減甜」，他認為，政府漠視金融業界訴求，上調股票印花稅，影響業界發展，有損香港國際金融中心的地位。他促請政府加大投資工務工程，以基建帶動經濟復甦，指工程業界歡迎政府持續投資基建。

經民聯立法會議員吳永嘉表示，本年度的財政預算案「破天荒」提出加稅建議，包括調高股票印花稅、私家車首次登記稅以及牌照費等，令業界嘩然，他稱，港府雖然沒有開徵新稅項，但今次開了加稅先例，令市場難免擔心後續發展。他表示，支持新一份預算案，但形容整份預算案取態保守，紓困力度方面有增加的空間。

自由黨立法會議員邵家輝就指，現時本港經濟狀況不佳，當局不應現時增加汽車首次登記稅及車輛牌照費用，他預計，提高汽車首次登記稅15%，只會為政府庫房帶到9至10億的收益，幫助不大，但政策反而會令汽車零售業界「雪上加霜」，他建議將計劃延續一年推行。

預算案亦提出向市民發放5000元消費券，實政圓桌立法會議員田北辰指，自己就預算案的投票意向，取決於政府分多少期派發消費券，「最好一期派曬，分兩期派都可接受，其他就要諗諗點投了」。他強調，自己支持消費券計劃，但憂慮計劃細節影響計劃成效，未能起提振經濟作用，未能幫助基層市民。

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記者：尹櫻霖