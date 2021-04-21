【KO倒刺】皮膚乾燥角化速度快易生倒刺　中醫：可在指甲周圍塗紫雲膏【附更多貼士】

▲ 用手直接剝掉倒刺，會令傷口較難痊癒。

每個人都試過手指生倒刺，這究竟是否身體缺乏某種維他命，或者微量元素呢？這完全和缺乏維他命無關，主要原因是手指甲附近的皮膚比較乾燥導致。當皮膚角化得比較快，加上洗手過度頻繁，就會生倒刺了。當秋冬乾燥時，手指也會比較容易生倒刺。

皮膚乾燥，中醫認為是陰虛狀態，可以注意補充津液，最直接可以喝水，但如果身體不吸收水分，很快容易變成小便，沒有充分吸收，就排除身體了。

平時可以飲一些有營養的米水，或者淮山蓮子湯水、蘋果雪梨無花果或雪耳木瓜南北杏湯，這類湯水比較容易吸收，更滋潤皮膚，減少倒刺。

如何處理倒刺？

錯誤的方法是用手直接剝掉，這樣可能會造成鄰近皮膚的牽拉損傷，傷口更難癒。曾經內地有一則新聞報道，一名女子因撕倒刺後傷口翌日被感染，腫脹一倍，送院治療需要排膿以及抗生素治療，幸好保住手指。所以不要小看一條小小的倒刺，處理不好，也會出大事。

正確的方法是用指甲鉗剪掉便可，最好是塗上一些凡士林，或者潤手霜。如果經常出現倒刺，中醫建議用紫雲膏塗在指甲周圍，預防乾燥角質化，能有效減少倒刺。有倒刺的人，代表皮膚較乾燥，可能較容易患上主婦手，建議戴手套洗碗，這樣減少鹼性清潔劑刺激雙手。

▲ 李醫師表示，經常出現倒刺的人士，可在指甲周圍塗紫雲膏，預防乾燥角質化。（相片由註冊中醫師李廣冀提供）

小錦囊

臨床上觀察到，有異食史(食紙食擦膠)、偏食的小孩比較容易生倒刺，也更喜歡剝倒刺，這種行為有一定心理因素，與自閉症、過度活躍症與專注不足有關。

中醫認為，這些小孩屬於五遲五軟、發育遲緩、大腦發育比正常小孩較慢、胃口不開、氣血不足，可能也會比較矮小，遲說話。他們可以透過針灸頭部的穴位，讓這些小孩改善專注力不足。

文章獲註冊中醫師李廣冀授權轉載

同場加映：中醫推介潤燥茶療+健康有味水

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：【活得健康啲】常吃高糖水果可導致脂肪肝 醫生：脂肪肝有機會演變成肝硬化及肝癌

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣