環團於11年間收集9000公斤海洋垃圾　膠袋佔逾兩成列榜首　「大型傢俬都有」

▲ 環保協進會行政總監邱榮光(右)。(曾耀輝攝)

海洋垃圾污染多年來一直引人關注，環保協進會於今(21日)發布香港海岸11年清潔數據，顯示過去11年間全港共收集約9,000公斤海洋垃圾，其中膠袋位列榜首（佔24%），其次是即棄餐具，而傢具、電器及輪胎合共亦佔近兩成。在疫情下海上亦湧現遭棄置的口罩，團體曾見有口罩被掛在紅樹上，擔心影響其生長。

環保協進會由2010年開始，在全香港，大埔、沙田、屯門、西貢及港島等天然海岸，舉辦超過250次海岸清潔活動，共動員約8,000名義工親身到海岸幫手淨灘，11年間共收集約9,000公斤海洋垃圾，當中分類依次為膠袋(24%)、一次性即棄餐具(22%)、飲品膠樽(17%) 及釣魚用品(18%)，另外車胎(2%)、電器(7%)及大型傢俬(9%)也不時出現在岸邊。

環保協進會行政總監邱榮光表示，15年前由於有人非法傾倒，以致當年一批電腦電路板海洋垃圾突然出現在大埔汀角東的海岸上，當年該會進行清潔後，本以為完成清理，但2018年山竹超級颱風吹襲後，藏在沙泥多年的電路板又重現眼前，可見生態環境一旦被污染或破壞就不能逆轉。

環保協進會項目經理(地質及海岸保育)姜紹麟指出，由於塑膠較難分解，加上本地塑膠回收量只有7%，故塑膠垃圾佔海洋垃圾最多，而淨灘所找到的膠樽，包裝上印有繁體、簡體字及外文，顯示垃圾由不同地方的水流流至本港，但繁體包裝仍佔大多數，促請政府盡快落實飲品膠樽生產者責任制，提升塑膠回收率，而市民也應該在日常生活上作出改變，遏止海洋垃圾。

協進會認為，海岸垃圾問題近10年未有改善，鼓勵市民在日常生活作出改變，如自備購物袋，放棄使用即棄餐具，自備環保水樽及在郊外帶走自己的垃圾，又呼籲巿民努力抗疫之餘，亦要妥善處理垃圾，提醒即使用完後已棄置在垃圾桶，亦容易被海風吹走污染環境。

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記者：洪芷晴