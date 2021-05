【英文短語動詞】「Look into」以外 4個「Look」開頭的英文短語動詞（Phrasal Verbs）

Phrasal Verbs(短語動詞)由兩至三個詞組成,組合中第一個詞是動詞(Verb),第二個是副詞(Adverb) ,第三個是介詞(Preposition),本文將介紹4個由「look」開頭的Phrasal Verbs,助學生豐富詞彙量。

1. Look after

Look after即「照顧」、「看管」,例句如下:

He can look after himself. 他可以照顧自己。 She asked me to look after her luggage for a while. 她叫我看管她的行李一會兒。

2. Look at

Look at 除了解作「看著」外,還有「思考」的意思,例句如下:

He is looking at the photos. 他正看著那些相片。 We are looking at ways to deal with the problem. 我們正思考解決這個問題的方式。

3. Look into

Look into 則有「調查」、「研究」、「考慮」的意思,例句如下:

We are looking into the possibility of changing the topic of our study. 我們正在探討改變研究題目的可行性。 She is looking into buying a new air conditioner. 她正考慮購買一部新的冷氣機。

4. Look for

而Look for 則解作「尋找」,例句如下:

I am looking for my phone. Do you know where it is? 我正在尋找我的電話,你知道它在哪裏嗎? The company is looking for a manager. 那間公司正尋求一名經理。

