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【教育開支】教育局稱下學年課本整體加價1.4%　近45%凍價或減價

社會 13:53 2021/04/21

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教育局稱下學年45%課本凍價或減價。（資料圖片）

疫情下本港經濟受嚴重打擊，子女的教育開支或進一步增加財政壓力。教育局今（21日）表示，明白家長關注為子女購書的費用，故與出版商溝通後，2021／22學年有近45%課本凍價甚或減價，課本價格整體升1.4%，冀落實可獨立購買教材等措施，減輕家長負擔。

首席教育主任（課程發展）謝婉貞表示，為減省家長的開支，當局提供免費且多元的課程資源，一直推行多項穩定課本價格的措施，並為有需要的學生提供資助。當局與出版社溝通後，出版社決定與家長共渡時艱，履行企業社會責任，克制課本定價，下學年有近四成半課本凍價甚或減價，其餘加幅仍屬溫和。

教育局今日在「適用書目表」網頁（www.edb.gov.hk/rtl）公布下學年課本價格，供學校在編訂下學年書單時作參考。整體而言，來年課本價格（包括印刷及電子課本）較本學年（2020／21學年）上升1.4%。當局將深化各項穩定課本價格的措施，當中包括落實「課本、教材和學材分拆訂價」政策，讓有意重用舊書的學生和家長可獨立購買所需學材；規管課本改版要求；以及推動出版社採用廉價而恰當的印刷方式以降低製作成本等，冀進一步減省家長的購書開支。

謝婉貞指出，運用電子資源已成為全球教育的常態，嶄新的學與教方式，如利用網上平台進行教學或為學生提供學習支援也日趨普遍。當局會持續藉推動發展優質電子教科書，為學校提供印刷課本以外另一學與教資源的選擇。

她續指，教育局正不斷發展多元化的教學資源，例如各科的學與教資源套、載於「教育局一站式學與教資源平台」（www.hkedcity.net/edbosp）及「教育多媒體」（emm.edcity.hk）的資源等，供教師參考。教師可因應學生的學習需要，靈活運用這些免費的課程資源外，更可利用這些電子資源的優勢，適時更新及調適不同形式的資源，配合課堂教學的實際需要，同時推動學生自學及小組研習，提升學習效能。

就學校選用的學與教資源方面，包括教科書、校本教材、圖書館藏書及其他閱讀材料，謝婉貞指，學校應確立清晰的校本準則及制定審評機制，確保該等教材均符合課程的宗旨和目標，所引用的資料正確、內容完整、客觀持平，並透過有效的教學策略，讓學生掌握相關的知識和技能，同時培養學生的正面價值觀和態度。另一方面，當局提醒學校在選用課本和其他學材時，除審慎檢視其內容的質素及學生的學習需要，亦須考慮有關教材的價格，顧及家長的承擔能力。有關學校選用優質課本和學與教資源詳見教育局通函第42/2021號

謝婉貞表示，政府須確保學生不因經濟困難而未能接受教育，並為此推行「學校書簿津貼計劃」和「綜合社會保障援助計劃」，協助有經濟需要的學生支付必需的書簿費用。她指出，在2020／21學年，受惠於兩個計劃的學生人數超過25萬，佔全港中、小學生人數約36%，津貼總額達12億元。此外，政府自2019／20學年起每年為每名中學日校、小學和幼稚園學生提供2,500元學生津貼，進一步減輕家長在教育支出方面的財政負擔。

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責任編輯：陳麗娜

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