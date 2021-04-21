下學年教科書整體加價1.4%　最高加3.7%　近4成半凍價或減價

▲ 教育局稱下學年45%課本凍價或減價。（資料圖片）

教育局今日（21日）在「適用書目表」公布下學年教科書價格，整體逾5成半課本加價，至少數十套教科書按年加幅逾3%，其中3套高中數學書最高加幅達3.7%，高於整體加幅的1.4%。教育局指餘下近4成半教科書凍價或減價，據TOPick統計，僅1套初中電腦書減價，按年減5元。至於新學年中四級推行的「公民與社會發展科」將採用送審的教科書，但未有顯示於最新的適用書目表。

教育局：今年加幅仍屬溫和

新冠肺炎疫情持續逾1年，教育局首席教育主任（課程發展）謝婉貞今日表示，這兩年本港經濟受疫情嚴重打擊，各行各業均受到影響，出版社教科書營運同樣受到不少衝擊，局方仍呼籲出版社繼續履行企業社會責任，與家長共度時艱，盡量克制課本定價，並得到大部分出版社正面回應。

據今日更新的2021/20學年適用書目表，逾5成半中小學及幼稚園課本加價，整體課本（包括印刷及電子課本）價格按年上升1.4%，教育局形容今年書價加幅「仍屬溫和」。事實上，相比去年疫情初爆發時，逾9成出版社全面凍價、整體加幅0.1%。今年加幅1.4%，仍低過前年的2.7%按年增幅。

記者查看最新「適用書目表」，發現不少課本價格加幅超過2%，有至少數十套課本加幅達3%或以上。據本報統計，中大出版社出版的3套高中數學教科書，包括《高中新編樂思數學》、《高中數學新里程》及《數學‧高效學習》的加幅最高，達3.7%，3套書前年均售1,223元，去年凍價後，今年將增至1,268元；另有多套課本加幅均達3.6%，例如現代教育研究社出版的《高中中國歷史（第二版）》，每冊由1,018元，加至1,054.6元。

教育局指近4成半課本「凍價甚或減價」，本報翻查未有加價的課本價格，大部分均凍價，卓思出版社的《初中電腦之旅（單元課程）》則由去年售592元，減價5元，減幅約1%，回落至前年售價水平。

教育局表示，當局將深化各項穩定課本價格的措施，當中包括落實「課本、教材和學材分拆訂價」政策，讓有意重用舊書的學生和家長可獨立購買所需學材；規管課本改版要求；以及推動出版社採用廉價而恰當的印刷方式以降低製作成本等，冀進一步減省家長的購書開支。



謝婉貞指出，運用電子資源已成為全球教育的常態，嶄新的學與教方式，如利用網上平台進行教學或為學生提供學習支援也日趨普遍。當局會持續藉推動發展優質電子教科書，為學校提供印刷課本以外另一學與教資源的選擇。



她續指，教育局正不斷發展多元化的教學資源，例如各科的學與教資源套、載於「教育局一站式學與教資源平台」及「教育多媒體」的資源等，供教師參考。教師可因應學生的學習需要，靈活運用這些免費的課程資源外，更可利用這些電子資源的優勢，適時更新及調適不同形式的資源，配合課堂教學的實際需要，同時推動學生自學及小組研習，提升學習效能。



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記者：馮琪雅