【KO倒刺】洗手過度皮膚乾燥易生倒刺　中醫推介湯水養陰益肺潤膚【附食譜】

▲ 中醫推介養陰益肺潤膚湯水，減少倒刺。

手指生倒刺，有人會忍不住直接拔掉。註冊中醫師李廣冀指出，若手指甲附近皮膚較乾燥，皮膚角化速度快，加上洗手過度，就會生倒刺。正確處理倒刺方法是用指甲鉗剪掉，並可塗上凡士林或潤手霜。他指出，皮膚乾燥代表處於陰虛狀態，要補充津液，除了喝水，也可喝一些滋潤皮膚的湯水，減少倒刺。

李廣冀醫師表示，淮山蓮子湯、蘋果雪梨無花果或雪耳木瓜南北杏湯也較易讓身體吸收。另外，他接受TOPick訪問時表示，蟲草花海參響螺湯亦適合皮膚乾燥人士，有助養陰益肺，延緩衰老。

蟲草花海參響螺湯

功效：養陰益肺

適合對象：鼻敏感、氣管敏感，陰虛，皮膚乾燥人士。

材料：

蟲草花 30克

海參 3條

淮山 70克

枸杞 20粒

急凍響螺頭 400克

瘦肉 300克

做法：

把急凍響螺頭洗淨切片、瘦肉切粒汆水，淮山浸水30分鐘。

先用燉盅放滾水1.8升，將蟲草花、螺片、瘦肉及淮山隔水燉1.5小時，再將已發好的海參及杞子放入盅內，繼續燉45分鐘即可。

食材功效

海參：滋陰通便、延緩衰老

蟲草花：補肺益腎、提高免疫力

響螺：滋陰順氣、清熱明目、養顏

同場加映：清熱潤膚湯水+濕疹飲食貼士

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責任編輯：黃泳欣