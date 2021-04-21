【電子錢包】「星之子」陳易希研虛擬貨幣錢包    免交易手續費

▲ 「星之子」陳易希研發虛擬貨幣錢包，可免交易手續費。（梁偉榮攝）

虛擬加密貨幣近年成熱門投資工具，但儲存、交易過程存風險，單次交易手續費亦高達數十美元。「星之子」陳易希最近研發了研加密貨幣錢包，其技術可免除用戶間高昂的交易手續費，亦稱可安全儲存加密貨幣。

陳易希在10年前研究加密貨幣，惟曾在8年前因硬碟損壞而遺失加密貨幣的「加密密匙」（private key），無法取回貨幣，雖然當年的價值僅數千港元，但現在已值近50萬港元。

故此，陳易希投資了數百萬元研發，今日推出加密貨幣錢包「TAlK+」，支援比特幣（Bitcoin）、狗狗幣（Dogecoin）等10種熱門貨幣。他指，一般加密貨幣每宗交易的手續費偏高，如比特幣的交易手續費每次達31美元，平台的技術讓用戶之間可以以低手續費交易貨幣，程式營運初期亦會免手續費。

針對「加密密匙」問題，程式有獨特算法產生「私鑰」，用戶不需記下冗長的英數字碼，系統會隨機生成12個英文詞語，記下後將來可用來開啟錢包。

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另外，程式會將用戶95%加密貨幣離線儲存，加強保障免受入侵，而其餘5%存款，程式有意推出保障基金，由將來收取的手續費中提供保障。

程式亦會連結國際較常用的買幣平台，供用戶購幣，購幣的限制按平台規定進行。被問到政府將來會規管虛擬貨幣，他指程式是聯繫區塊鏈和用戶的平台，將來主要規管交易所，對其影響不大。

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記者：徐紹軒