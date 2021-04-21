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【電話騙案】42歲無業漢訛稱警員向青年索銀行帳戶密碼　被警方拘捕

社會 14:45 2021/04/21

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警方拘捕42歲涉案的無業漢（中）。（曾秋文攝）

警方拘捕一名42歲無業漢，涉嫌訛稱警員並藉詞資產審查，向25歲青年索取銀行帳戶名稱及密碼，受害人幸未有損失。

警方指，涉嫌假冒警員的男子，4月初訛稱警察總部警員並致電一名25歲男子，受指要作資產審查，透過手機社交軟件成功騙取青年提供網上銀行帳戶名稱和密碼，事主其後發覺帳戶被人嘗試登入失敗後，立即報案。警方昨日（20日）將涉案男子拘捕， 他涉嫌「假冒公職人員」、「企圖以欺騙手段取得財產」和「盜竊」，現正被警方扣查。

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屯門警區重案組第2隊主管盧潔瑩高級督察表示，被捕男能說出受害人的姓名、年齡和地址，受害人不虞有詐，按要求將網上銀行的登入名稱和密碼交給對方而險被騙，警方相信因受害人住在區內村屋單位，信箱設於村口公共地方，疑犯偷取了受害人的保險信件而冒警進行詐騙。

警方重申，不會用電話方式向市民索取銀行賬戶及密碼，亦呼喻市民應選用一些體積可容許把整封信件投入的信箱及優質信箱鎖、亦應定期清理信箱，以免不法之徒有機可乘。

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記者：曾秋文

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