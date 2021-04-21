【潮物速報】環保物料融合時裝設計成大潮流　一文盡看4大時裝品牌環保新裝

▲ Polo Ralph Lauren的Earth Polo系列，每件Polo tee約用了12個膠樽製造而成。（圖片由品牌提供）

一直以來，時裝工業被指是破壞地球環境的罪魁禍首之一，但隨著環保和護生的聲音在全球響起，不少時裝品牌都陸續加入環保行列。雖然離百分百環保製造還有好一大段距離，但正所謂萬眾齊心就事成，以下4個品牌在初春已經急不及待將環保成績表公諸於世。

Ralph Lauren綠色polo tee

Ralph Lauren推出環保Earth Polo並不是新鮮的事情，話說該系列以回收膠樽製造的紗線縫製，並利用獨特的無水工序染色。生產商是來自First Mile這一間致力於全球推動永續發展的組織，該公司與低收入社群企業合作，將收集可回收的膠樽再經過環保生產工序，令膠樽轉化成優質紗線並編織成布料。

而難得的是在生產服裝之餘，Ralph Lauren亦對環保作出承諾，希望於2025年或之前能夠回收1.7億個膠樽、營運及價值鏈將減少至少20% 總耗水量、包裝材質將100% 轉用可循環再造包裝，作為美國時裝巨頭之一，實在責無旁貸。

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adidas 環保球鞋

adidas近年在環保題目上行得很快，部分鞋款已經全面用上經海洋收集得來的膠樽製造，適逢今年品牌最重要的一個鞋款Stan Smith面世50周年，試問又怎可以不將該經典鞋款來個「綠色」版本？

這一次Stan Smith應用再生材料PRIMEGREEN製作環保鞋面，再以回收再造橡膠為外底，至於鞋帶和鞋墊則是經回收再造物料製成，鞋盒方面以90%再造紙製造，可見由外到內都絕不馬虎了事。

▲ adidas找來著名古著點Round Two負責人Sean Wotherspoon合作推出W – ZX 8000 Wotherspoon環保球鞋，鞋面用碎布拼貼。（圖片由品牌提供）

另一方面，adidas亦找來著名古著點Round Two負責人Sean Wotherspoon一起合作加入「A-ZX」企劃，推出了一對拼布鞋面球鞋W – ZX 8000 Wotherspoon。

鞋面的拼布以回收再造聚酯纖維及有機帆布拼貼而成，加上應用廢棄橡膠回收再造的外底及回收再造聚酯纖維內襯，配合大量流蘇鞋面，可說是暫時為止最漂亮和手工最繁複的環保球鞋。

▲ Rick Owens X VEJA球鞋有粉紅色、黑和白色可供選擇。（$2,800/圖片由品牌提供）

Rick Owens X VEJA再生球鞋

大家不難發覺愈來愈多人穿VEJA的球鞋，原因是大家真心覺得這個品牌做著正確的事。用簡單幾句話說讓大家了解VEJA，就是品牌的球鞋由用人造橡膠製造，這些原料來自亞馬遜雨林生產的野生天然橡膠，目的就是為了阻止森林被砍伐；同時間採用可分解的帆布，使鞋子成為垃圾後仍能滋潤土地。

▲ Rick Owens X VEJA球鞋由頭到尾都用上環保物料製造，值得支持。（$2,800/圖片由品牌提供）

身為時裝設計師的Rick Owens，當完成與adidas的合約後，隨即加入VEJA環保大軍，這一次Runner Style球鞋中底由57%甘蔗和5%香蕉油製成，結合由30%亞馬遜橡膠及31%大米廢料製成的鞋底，至於上層V-Knit則用上塑料瓶中的100%再生聚酯製成，令整對球鞋都是環保的結晶。

Stella McCartney 植物皮革

對環保一事忠貞不二的時裝設計師，一定非Stella McCartney莫屬，最近她在環保皮革上又有新的發展，是世界上首位推出使用Mylo by Bolt Threads製作的時裝品牌。Mylo是一種純素、可持續、不含動物的皮革替代品，物料由真菌的地下根系——無限可再生的菌絲體（mycelium）製成。

▲ 已故巨星Michael Jackson的女兒Paris Jackson，當上Stella McCartney環保系列的模特兒。（售價未定/圖片由品牌提供）

該物料首件製成品是一件剪裁貼身的黑色胸衣和褲子，而為了將這最新環保服裝的收視推高，Stella McCartney找來已故巨星Michael Jackson的女兒Paris Jackson當上模特兒，而毫無疑問的是設計師將會於未來廣泛應用這一種植物皮革，大家不妨拭目以待。

產品查詢：adidas Originals（2504 2186）、Polo Ralph Lauren（3182 0170）、Rick Owens（2285 9061）、Stella McCartney（2118 2515）

記者：何偉雄