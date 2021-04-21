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【康文設施】半億觀塘海濱音樂噴泉4月22日啟用　每日上演3至5場表演

社會 15:20 2021/04/21

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音樂噴泉以電腦程式控制，除靜態背景多樣噴水外，每日表演時段更會結合多首名曲進行表演。晚間表演更會揉合幻變燈光。（民政事務總署圖片）

造價高達5,000萬元的觀塘海濱音樂噴泉明日（22日）啟用，設有音樂噴泉、互動嬉水區及休憩草地，其中音樂噴泉每日會上演3至5場表演。

民政事務總署今日（21日）介紹時表示，觀塘海濱音樂噴泉項目佔地約3,740平方米，包括音樂噴泉、互動嬉水區及休憩草地，每日上午8時半至下午10時半運作。項目共有3個互動嬉水區，各嬉水區內設有感應裝置，當感應到遊人接近時，不同花式的噴咀會噴出形態各異的水柱，讓遊人互動玩樂。

點撃圖片即睇觀塘海濱音樂噴泉環境：

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音樂噴泉則以電腦程式控制，除靜態背景多樣噴水外，每日表演時段更會結合多首名曲進行表演，其中一首曲目特別由香港管弦樂團演奏，晚間表演更會揉合幻變燈光，逢星期一至五有3節表演時段，分別為下午1時半、傍晚7時半及晚上8時半；星期六、日及公眾假期除上述三節表演時段外，亦會於上午10時半及晚上9時半加開2場表演，合共5節表演時段，但場次或因應情況有所調整，不會另行通知。

政府指，噴泉由民政事務總署、建築署及康樂及文化事務署共同合作建成，是第四屆觀塘區議會建議推行的社區重點項目計劃，設施將進一步使觀塘海濱花園成為消閒玩樂的好去處，為市民帶來更多歡樂。政府亦提醒市民在嬉水及觀賞表演時亦須時刻保持個人和環境衞生，並保持適當的社交距離。

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記者：陳曉瑩

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