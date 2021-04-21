【限聚被控】陳淑莊等3人涉違限聚令表證成立　林瑞華辯稱當日在酒吧開會

▲ 被告林瑞華今出庭自辯。（王仁昌攝）

前公民黨議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，涉去年4月初在旺角酒吧內聚會，被票控參與受禁羣組聚集；酒吧負責人被票控營運受禁羣組聚集地方等2罪，3人否認控罪，案件今（21日）於九龍城裁判法院續審。裁判官裁定3人表證成立，林瑞華自辯稱，當晚10時半到涉事酒吧開會，當時仍有8名客人，沒有多於4人同坐1枱，每枱之間亦有屏風阻隔。林指他及後向酒吧索取白紙，寫上「Private」字樣及貼到酒吧的閘上。

涉案被告為陳淑莊（49歲）、林瑞華（36歲）及酒吧負責人陳偉才（32歲）。陳淑莊及林否認參與受禁羣組聚集。陳偉才則否認未有遵從食物及衞生局局長指示，及營運受禁羣組聚集進行的地方共2張傳票。

控方今舉證完畢，裁判官裁定案件表證成立。

林瑞華自辯供稱，案發時為香港中小企食店聯盟召集人，於2020年3月23日，他得悉政府擬實施「禁酒令」，於是召開特別會議與業界商討，當時約30人參加，包括1名HANDS酒吧女股東，及翌日到政總遞交請願信。

林供稱，及至4月2日傍晚7時，政府公佈翌日（4月3日）傍晚6時後，所有酒吧不得開門營業，他遂召開緊急會議，而該HANDS酒吧女股東則表示願意借出場地，約21人報名參加會議，他又邀請了陳淑莊，因為陳淑莊是立法會議員，對政策熟悉及可提供法律意見。

林續供稱，他當晚10時半到達HANDS酒吧，一入門有探熱器及酒精搓手液，而當時仍有8名客人，沒有多於4人同坐1枱，每枱之間亦有屏風阻隔。林指他及後向酒吧索取白紙，寫上「Private」字樣及貼到酒吧的閘上。

林續指，他在會上講解法例，及後陳淑莊到場講解法律責任及本次立法背景，提醒業界如何面對，並希望政府可以在抗疫基金上賠償，他在會上又邀請業界出席立法會的記者招待會，就「禁酒吧令」給予回應。

林又供稱，警方約於12時到場，調查約15分鐘後離開，而約10分鐘後，陳淑莊亦離開。

另外，辯方昨反對陳偉才於2020年4月23日在警署錄取的口供呈堂。控方今陳詞指，陳偉才錄取口供時，其緘默權沒有受到侵犯，陳偉才錄口供期間曾3次行使緘默權，警員當時亦非故意不警誡，而是未有懷疑。

辯方陳詞時，指警方先後3次索取搜查令，當時不可能對被告沒有任何懷疑，現時使用1份無警誡的書面供詞去針對陳偉才，非常之不公平。

惟裁判官最終裁定該書面供詞屬自願，亦不行使酌情權剔除供詞，接納該書面供詞呈堂及成為控方證物。

傳票控罪指，陳淑莊及林瑞華於2020年4月2日至3日，在旺角大南街HANDS酒吧內，無合理辯解而參與受禁群組聚集。陳偉才則被控於4月1日至4日容許某人進入酒吧，而沒有為該人量體温及容許多於4人同坐一桌；及沒有合理辯解而營運有受禁群組聚集的地方，並明知而容許該聚集進行。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌