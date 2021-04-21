【虐殺女童】和諧之家倡政府盡快推行強制通報機制　落實制訂兒童法或虐兒法

▲ 女童生父及繼母被裁定謀殺罪成，判處終身監禁，繼外婆亦因涉及2項殘暴對待兒童罪被判監5年。(資料圖片)

5歲女童遭虐待致死案，女童生父及繼母被裁定謀殺罪成，判處終身監禁，繼外婆亦因涉及2項殘暴對待兒童罪被判監5年。社福機構和諧之家表示，本港在舉報虐兒個案的機制、虐兒控罪法例和刑罰、以及家長育兒教育等方面，仍有不足之處，建議政府應盡快落實推行強制通報懷疑虐兒個案的機制，必須於指定時間內通報個案，及早發現和介入虐兒個案，並及時提供適切的支援，以防懷疑個案被隱瞞或置之不理。

和諧之家稱，本港現時並無針對虐待兒童的法例，而現行相關條例檢控的最高刑罰僅10年，政府應落實時間表訂定兒童法或虐兒法，並需審視虐兒控罪的最高刑期，以彰顯打擊虐兒個案的決心及加強阻嚇性，及立例禁止任何人士向兒童及少年施行體罰及任何羞辱形式的懲罰。

政府需整合及加強資源推動有系統及全面的家長教育，為家長及照顧者提供自我情緒輔導和正面管教兒童的訓練和指引，重新認識和學習最有利兒童成長的管教模式，放下以虐打方法教育下一代的觀念，遏止「跨代重複虐兒」的問題發生。此外，要積極接觸需要支援的「隱蔽家長」，為這些高風險兒童照顧者或頻密發生虐待或疏忽照顧兒童的家庭，提供強制家庭教育。

和諧之家又建議家長教育「年輕化」，於中學課程中教授家庭功能、父母角色、責任等家庭教育課程內容，及早於青少年階段引導其反思為人父母的角色，以防止虐兒問題持續發生。

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責任編輯：蘇文軒