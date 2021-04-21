【DSE2021】元朗崇德書院停作試場280考生須跨區應考　50視藝生轉往屯門應考毗鄰疫廈

▲ 元朗洪水橋天主教崇德英文書院日前有中三學生確診，考評局指有關學校將停用作試場。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）周五（23日）開考，考試及評核局表示，日前有中三學生確診的元朗洪水橋天主教崇德英文書院，周五起暫停用作文憑試試場，共涉280名考生的3科考試，包括視覺藝術、化學及通識教育科考試，分別要「跨區」到屯門及荔景進行，其中50多名視覺藝術科考生，須轉往屯門嗇色園主辦可藝中學應試，惟可藝中學距離連環爆疫的屯門友愛邨愛暉樓僅約2分鐘路程。

天主教崇德英文書院1名14歲中三女學生上周五（16日）確診新冠肺炎，致該校全校須強制檢測。考評局表示，經了解學校情況及諮詢衞生防護中心後，該校將於本月23、24及26日暫停用作文憑試試場，分別涉及視覺藝術、化學及通識教育科考試；該試場將由5月3日起再用作試場。

考評局會安排約280名受影響考生，分別轉往屯門嗇色園主辦可藝中學，以及考評局荔景評核中心的試場應試。

其中周五率先進行的視藝科考試，有50多名考生原獲派於崇德英文書院應考，將全數轉往屯門可藝中學應考。考評局解釋，在更改試場安排時，主要考慮原來試場附近於有關科目考試可提供的試場，及其可容納的考生人數，亦須考慮有關科目的考試要求及模式，如視藝科須由任教該科的教師擔任試場主任，故安排改至嗇色園主辦可藝中學為試場。

至於其餘兩科，包括約80名化學科考生及約150名通識科考生，則全部荔景評核中心應考。考評局指，由於兩科考生人數較多，鄰近試場難以容納所有受影響考生，而考評局荔景評核中心乃鄰近地區的後備試場，並可同時容納較多考生應考。

局方已透過電郵及手機短訊通知有關考生，並會在上述考試期間於天主教崇德英文書院的試場入口張貼告示，以提醒考生更改試場的安排。

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責任編輯：馮琪雅