【香港醫學雜誌】2男童電線塞陰莖洗頭水樽塞肛門　疫情停課影響兒童身心自行植入異物情況增

新冠疫情下學童長時間留在家中，情緒容易受困擾。新一期《香港醫學雜誌》公布2宗青少年自行植入異物報告，其中一名有自閉傾向的12歲男童，疑為紓緩尿道痕癢，將一條電線塞進陰莖尿道，翌日出現血尿及疼痛而到急症室求醫，最後需要開刀剖開陰莖取走電線，男童最後更要使用「尿袋」兩周才康復。報告指，類似事件有上升趨勢，涉及的異物、身體部位更加罕見，估計青少年情感心理受疫情影響，呼籲家長多關注子女情緒以便作出輔導。

該宗個案發生於去年6月，報告指，該名12歲男童因尿道痕癢，在家中自行用手將電線慢慢塞進陰莖，翌日男童出現血尿及疼痛，他和母親嘗試移除電線不果而到醫院急症室求醫。在X光檢查顯示電線外露長達至少20厘米，而且還有大部分纏結成團狀。醫生無法以牽引方法將電線取出，最後要透過開刀取出，之後更需要重建陰莖尿道。他術後兩日出院，但仍需使用尿袋2周。

▲ 12歲男將電線被塞入尿道。（香港醫學雜誌）

男童最終被診斷出有自閉傾向，並對電線顯示出強烈興趣，但他過往沒有將異物塞入體內的情況。其母親指，他們一家剛從台灣移民來港，未及適應學校及日常生活，加上疫情期間經常獨留在家，令其情緒問題惡化。

另一宗報告則發生在去年5月，一名15歲男童誤信網上「偏方」，為解決便秘問題洗頭水樽硬塞肛門，以達致「腸道蠕動」。男童翌日去急症室求醫，當時未出現任何痛楚或病徵等；X光片則顯示，洗頭水樽位於橫結腸附近位置。男童留院一晚後，自行排出洗頭水樽，經醫護人員教導均衡飲食或正確服用瀉藥，解決便秘問題。

▲ 15歲男童將洗頭水樽塞入直腸。（香港醫學雜誌）

報告指出，過往兒童或青少年將異物塞入體內的情況罕見，一般而言，塞入異物的動機包括尋求冒險、注意、達到性滿足、自殘、精神病或自我治療等，但過去一年疫情令兒童及青少年心理健康受影響，有機會增加異常行為出現，而且停課等情況下缺乏與朋輩交流，影響兒童心理健康，呼籲社會及家長加強關注。

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記者：蘇文軒