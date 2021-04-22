【寵物情緣】為重病愛犬延遲移民計劃　主人：要為毛孩辦好善終後事

▲ 鄭氏一家原擬帶同米仔移民，卻因米仔病重而順延了計劃，主人Kin怕米仔身體承受不了搭飛機及長時間隔離之苦。

移民已成為香港人的熱門搜尋字，而寵物移民亦不乏人問津。因為寵物就如親孩子一樣，一個都不能少。

養了一對Poodle（貴婦狗）的鄭氏夫婦，早在去年已有移民計劃，當訂好離港日期後的前幾個月，便替兩隻愛犬辦理各項手續證明。豈料世事往往不似預期，其中一隻狗患了病，令到事情有變。

鄭生（Kin）及太太（Sammie）向來都是愛狗之人，20多年前婚後領養了一隻Poodle，名為「砵砵」，牠的乖巧可愛，令到他們更加喜歡和狗相處。直至10多年前「砵砵」逝世後，本有不想再養狗之心，因大家都對死別感難過。但可能是Sammie習慣了有狗在家的溫馨感覺，再加上那時又搬了家，心癢癢想再養狗。

▲ 每次回家後，主人便要忙於替米仔清理「大事」。（曾耀輝攝）

一家商量過後，決定去領養。「那時我是去鴨脷洲的救狗之家揀的，因為太太和女兒都想要一隻像『砵砵』一樣的，所以我都專揀這種狗看，很快便給我選中了『細B』。」Kin說。

細B活潑好動

他直言其實都不知細B的真實樣子，因為領養牠時身體瘦小，毛髮乾枯，樣子一點都不討好，只知道牠是純種Poodle。

「記得牠初到家時，性格活潑好動，喜歡黐住人，好為食。我們一開飯，牠總是雙腳蹬高，『掂』在你手臂叫你俾嘢食，好鍥而不捨。」由於細B的得意，令到成家人都好開心。Sammie漸漸又萌生不如養多隻狗的念頭。「養多隻等細B無咁悶嘛！」她說。

▲ 米仔卻因身體老化而失明和耳聾，及後又因甲狀腺素低，毛髮脫落，而心和肝臟亦有點發大，Kin很珍惜與牠最後相處的時光。（曾耀輝攝）

結果，二十四孝老公Kin又去救狗之家，這次給他發現了米仔，身形較細B大。「見到牠全身白毛『打晒戟』，目光有點兇，職員說牠應受過虐待，待人不太友善，原本是不會揀選之列。但因為女兒說想要一隻全白的Poodle，那時只有牠一隻，用手機拍照後send去給女兒和太太看，她們說好，最終都揀了牠。」Kin憶述。

米仔性格較兇

把米仔帶回家後，Kin發覺牠真的有點兇，除了他之外，沒人能接近牠。「尤其是要替牠清潔和打理身體時，就更加是逢人都不能碰牠，會咬人。」

▲ 鄭氏一家和兩隻愛犬，相處逾十載，情誼深厚。（曾耀輝攝）

而兩隻狗狗的相處都是不相往還，更多時是各自修行。「有趣的是米仔竟怕了細B，論爭嘢食，又不及細B快，而每當細B吠牠時，牠便會行開，場面好有趣，可能是『好男不與女鬥』啩！」他笑說。

米仔經過主人大半年的悉心照料，由最初瘦骨嶙峋到，身體健壯起來，又生出豐美柔順的白毛，樣子相當醒目俊俏。

雖說兩狗無乜偈傾，但牠們都有一個共同嗜好，就是晚上會一齊到主人的大床上睡覺，老實不客氣，主人都「無符」。

「是怎樣都弄不走牠們，因為牠們會抓門抓到你開門為止。而且牠們如同大帝，『反瞓』到不得了，尤其細B，四隻腳經常會踏在你身上，或者踩住你個頭起身。」Sammie說。

米仔身體老化

要數細B的「壞脾氣」，還有許多，例如牠原來不喜歡傭人姐姐，當主人一叫傭人姐姐的名字時，牠便會向姐姐吠。又不喜歡小朋友，總會避開小朋友的觸摸，更加不會主動地親近小朋友。

然而說到令主人最窩心的，一定是牠們每晚的守候。「我們一家任何一個未返家，牠們都不會去睡覺，而且還會伏在門口的樓梯上等候。」她說。

時光荏苒，鄭氏一家和兩隻狗相處了逾十載時光，主人打算移民時，當然會帶着牠們。只是當一切準備就緒後，米仔卻因身體老化而失明和耳聾，及後又因甲狀腺素低，毛髮脫落，而心和肝臟亦有點發大，一夜間老態盡現，還有失禁情況出現。

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「每次回家後或早晨起來時，便會發現牠的大小二便布滿客廳，不能怪牠，因牠看不到嘛！而工人姐姐會第一時間清理之餘，也立即替牠沖涼。當知道有寵物尿片後，清潔情況稍有改善，但大便則不能避免。」Kin解釋。

因著米仔的情況沒有改善，移民計劃也順延，主人怕米仔身體承受不了搭飛機及長時間隔離之苦。「只是移民有到埗期限規定，醫生說米仔的情況難有好轉。我們幾經掙扎，決定在離開香港時會給牠『解脫』。這樣做其實都是對牠負上最大的責任感。由我帶牠到診所，怕太太和女兒眼淺承受不到。」他無奈地說。雖說離這日子還有一段時間，他們一家亦好珍惜和米仔相處的時光，明白到生離死別本尋常，緣來緣去皆有定時。人與人之間的情緣如是，同樣與寵物的情緣更是短暫。

「只要牠們在生時，我們有好好對待及愛錫牠們，便是最值得紀念的緣分了。」Kin說。

記者：郭秀芳