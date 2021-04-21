【MIRROR演唱會】Edan+Anson Lo呼籲不要買黃牛飛　黃德斌呂爵安《大叔的愛》拍親熱戲

▲ MIRROR成員預告明年有更大型演出。

超人氣的MIRROR將在5月開演唱會，可是一票難求所以出現「黃牛飛」，而且更有鏡粉絲因買「黃牛飛」被騙去8萬元報警求助。

MIRROR成員呂爵安（Edan）與盧瀚霆（Anson Lo）在今日（4月21日）中午，與黃德斌、簡慕華等藝人在新蒲崗為改編日劇的《大叔的愛》拍海報。

同場還有MIRROR經理人花姐，她說知道有粉絲被騙一事︰「呼籲大家不要買黃牛飛，希望能將騙徒繩之於法。演唱會不會直播，但我們打算拍成有質素的DVD」。

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▲ ViuTV新劇《大叔的愛》拍海報。

呼籲不要買黃牛飛

Edan與Anson Lo齊呼籲一眾鏡粉不要買黃牛飛，並似乎暗示MIRROR在明年再開演唱會：「早已呼籲大家不要買黃牛飛，不用那麼心急，或者明年初就有更大型的演出。況且今次演唱會會出影碟，大家可以買來留念。」

另外，本月30日是黃德斌的58歲生日，眾人在今日為德斌準備了生日蛋糕預先慶生。Edan更作狀吻賀壽星仔，可是黃德斌扮作害怕彈開。

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德斌與Edan「激戰」

黃德斌在《大叔的愛》與Edan展HeHe戀，劇集預計在6月推出，不過德斌稱屆時「唔係好敢睇」，表示因為以前沒試過拍這類場面因此尷尬，更透露劇中與Edan會有由廚房一直親熱到浴室的情節。

不過德斌補充當中場面喜劇成份為主：「尺度有限，搞笑成分居多。」他並稱日後不抗拒再演同性戀題材的影視劇，最主要視乎角色而決定。

至於生日願望，他謂：「身體健康，甚麼事都順利，大家開開心心，工作多回一些啦。」正日生日當天，因為德斌有新劇在手，所以屆時將在工作中度過生日。

▲ MIRROR的演唱會可說是一票難求。

同場加映：姜濤訪問