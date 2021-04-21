【回收蠔殼】全球八成半蠔礁已消失　環保組織回收廢棄蠔殼建香港天然蠔礁

▲ 把蠔殼徹底洗淨，放進回收桶存起，準備回收。(圖片來源：The Oyster Station 蠔站)

食蠔都可以為自然環境出一分力？大自然保護協會（The Nature Conservancy， TNC）展開香港首個收集並回收廢棄貝類殼行動。只要在9個合作的餐飲處所進食生蠔後，就會回收剩下的蠔殼，經處理後放置TNC的香港蠔礁修復試點水域，為幼蠔提供理想的依附環境成長。

▲ 大自然保護協會開展名為「殼」海無涯的回收計劃。(圖片來源：The Nature Conservancy)

TNC與4個餐飲、酒店業及體育會所合作夥伴旗下合共9間餐飲處所合作，包括：

香港康得思酒店的歐陸餐廳Alibi–Wine Dine Be Social

香港遊艇會

淺水灣影灣園露台餐廳

蠔站（Oyster Station）尖沙咀及荃灣分店

后海灣的當地蠔民

參與的餐廳會收集顧客進食後剩下的蠔殼，把蠔殼徹底洗淨，然後將蠔殼運到元朗下白泥的回收點，經戶外長時間攤放作風化曝曬消滅病原體，減少有害物種意外轉移的風險。經處理的回收蠔殼會放置到TNC在香港的蠔礁修復試點水域，為幼蠔提供理想的依附環境成長。

回收過程：

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TNC與流浮山及榕樹凹的水產養殖團體合作，在流浮山及吐露港建立了兩個試驗性質的蠔礁，初部結果均顯示蠔礁能成爲該水域的海洋生物的覓食地及育苗地點。

▲ 大自然保護協會在流浮山及吐露港建立了2個試驗性質的蠔礁，初部結果均顯示蠔礁能成爲該水域的海洋生物的覓食地及育苗地點，就如圖中這隻細小的蟹。(圖片來源：Marine Futures Laboratory, The Swire Institute of Marine Science)

TNC與香港大學太古海洋科學研究所的最近發表的研究顯示，香港具有修復蠔礁的巨大潛力；研究亦證實，七立方米的香港蠔礁可過濾相當於一個奧運規格游泳池的水。蠔類的生長需要依附於堅硬表面，而蠔殼則是其中一種最合適的物料。

大自然保護協會亞太區（香港）戰略夥伴關係總監周璐璐表示，香港西北面的后海灣已有數百年的的養蠔歷史。與本地養蠔業及餐廳合作，有望提升大眾對環境保護的意識，令大家減少製造厨餘，以及加深對海洋生態可持續發展的關注。

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責任編輯：楊宛茜