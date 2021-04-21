  • 26°C
香港時間 : 2021421日 (週三) 17:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【申請上訴】黎智英就兩集結案提出上訴　何俊仁李柱銘就8.18案定罪提出上訴

社會 16:01 2021/04/21

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

黎智英（左）；何俊仁（中）；李柱銘（右）。（經濟日報資料圖片）

壹傳媒集團創辦人黎智英就前年8.18及8.31集結案共被判囚14個月，據了解，黎將就8.18案定罪及刑期提出上訴，另就8.31案刑期提出上訴。至於在8.18案中被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立的何俊仁及李柱銘，則將就定罪提出上訴。

涉及2019年8.18集結案中的7名被告包括黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘，早前於區域法院經審訊後被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立；同案的區諾軒承認兩罪，梁耀忠則承認參與集結罪，組織集結該罪則存檔法庭。

其中5名被告被判即時監禁，包括黎智英及李卓人被判監12個月，梁國雄被判監18個月，何秀蘭及區諾軒則被判監8及10個月。其餘4名被告被判緩刑，包括吳靄儀及何俊仁被判監12個月，緩刑2年；梁耀忠被判監8個月，緩刑1年，以及李柱銘被判監11個月，緩刑2年。

據了解，黎智英將就8.18集結案的定罪及刑期提出上訴，何俊仁及李柱銘則就定罪提出上訴；黎另就8.31集結案刑期提出上訴。

黎智英另於8.31集結案中承認參與未經批准集結罪，被判監8個月，其中2個月與8.18集結案分期執行，故黎就兩案須服刑共14個月。

至於李卓人亦於8.31集結案中承認控罪，被判監6個月，其中2個月與8.18集結案分期執行，李卓人就兩案服刑共14個月。至於楊森則被判監8個月，緩刑1年。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

相關文章

【虐殺女童】生父繼母謀殺罪成囚終身　繼外婆就兩項殘暴對待兒童罪囚5年　官引聖經指認罪必獲赦免
15:22 2021/04/20
【虐殺女童】生父繼母謀殺罪成囚終身　繼外婆就兩項殘暴對待兒童罪囚5年　官引聖經指認罪必獲赦免
【虐殺女童】5歲女童被虐殺陪審團裁定父親繼母謀殺罪成　繼外婆2項虐兒罪成
14:42 2021/04/13
【虐殺女童】5歲女童被虐殺陪審團裁定父親繼母謀殺罪成　繼外婆2項虐兒罪成
【虐殺女童】5歲女童生前畫作及寫字練習曝光　父親曾供稱女童跟不上學習進度
16:07 2021/04/13
【虐殺女童】5歲女童生前畫作及寫字練習曝光　父親曾供稱女童跟不上學習進度
經濟 香港 李柱銘 壹傳媒 黎智英

最高瀏覽

【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
14:30 2021/04/19
【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
19:13 2021/04/19
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己
17:39 2021/04/20
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己