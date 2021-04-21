【申請上訴】黎智英就兩集結案提出上訴　何俊仁李柱銘就8.18案定罪提出上訴

▲ 黎智英（左）；何俊仁（中）；李柱銘（右）。（經濟日報資料圖片）

壹傳媒集團創辦人黎智英就前年8.18及8.31集結案共被判囚14個月，據了解，黎將就8.18案定罪及刑期提出上訴，另就8.31案刑期提出上訴。至於在8.18案中被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立的何俊仁及李柱銘，則將就定罪提出上訴。

涉及2019年8.18集結案中的7名被告包括黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘，早前於區域法院經審訊後被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立；同案的區諾軒承認兩罪，梁耀忠則承認參與集結罪，組織集結該罪則存檔法庭。

其中5名被告被判即時監禁，包括黎智英及李卓人被判監12個月，梁國雄被判監18個月，何秀蘭及區諾軒則被判監8及10個月。其餘4名被告被判緩刑，包括吳靄儀及何俊仁被判監12個月，緩刑2年；梁耀忠被判監8個月，緩刑1年，以及李柱銘被判監11個月，緩刑2年。

據了解，黎智英將就8.18集結案的定罪及刑期提出上訴，何俊仁及李柱銘則就定罪提出上訴；黎另就8.31集結案刑期提出上訴。

黎智英另於8.31集結案中承認參與未經批准集結罪，被判監8個月，其中2個月與8.18集結案分期執行，故黎就兩案須服刑共14個月。

至於李卓人亦於8.31集結案中承認控罪，被判監6個月，其中2個月與8.18集結案分期執行，李卓人就兩案服刑共14個月。至於楊森則被判監8個月，緩刑1年。

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記者：林育慧