【老妻少夫】母子戀相差25年女方虛報年齡 拍拖7年才揭女友是「嫲嫲級」

▲ 日本一對62歲妻子與37歲丈夫譜出母子戀，相差25歲無阻二人感情。

雖說愛情沒有年齡限制，但相差25歲的老妻少夫如何維繫感情？日本一對62歲妻子與37歲丈夫譜出母子戀，即使女方一度報細10歲，但無阻二人感情。早前他們更決定結婚，攜手踏入人生另一階段，並以露營車環遊日本度蜜月。

據日本媒體報道，這對老妻少夫是62歲的Aki和37歲的吉高（Yoshitaka），他們於今年1月開設YouTube頻道「25歳逆年の差夫婦」，記錄他們相識到結婚的愛情故事。早於8年前，二人在一間酒館邂逅，當時Aki擔任酒館店長，吉高對她一見鍾情，認為她非常美麗。

▲ 夫妻開設YouTube頻道「25歳逆年の差夫婦」分享日常事。（影片截圖）

失婚男遇上5旬單親媽

吉高未有上前認識Aki，怕阻礙她工作，不過他對Aki念念不忘，在一星期後再次獨自到酒館，終於有機會與Aki傾談，二人亦很投契。不過，他們各有經歷，外形高大的吉高與前妻離婚不久，Aki則是一位單親媽媽，女兒只比吉高少4歲。

當時Aki 54歲，吉高才29歲，兩人相差足足25歲，但Aki向男方報細10歲，謊報自己比他大15年。他們沒有即時發展成情侶關係，吉高不時去酒館跟Aki聊天，彼此慢慢熟悉，並有意進一步發展。

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兩人年齡相差25歲拍拖，而且還是女方大那麼多，有網民認為雙方家人或會難以接受。事實是男方家人不反對吉高與Aki拍拖，父親也對Aki印象不錯。而Aki告訴女兒時，女兒的反應亦比她預期的正常得多，並不感到驚訝。湊巧的是，Aki已離世的兒子與吉高同年。

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拍拖7年才說出年齡真相

Aki與吉高打算結婚，並暫時放下工作環遊日本。可是當她想到在期間或需去醫院，又或萬一發生意外時，吉高所知的年齡與她的真實年齡不符，可能會帶來問題。因此她決定在拍拖7年時向吉高坦白，其實自己比她大25歲。

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雖然吉高知道真相後很驚訝，但他依然喜歡Aki。吉高指出法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與妻子也相差24歲，年長的女性亦很受歡迎。Aki一直為二人的年齡差距感到擔心，當吉高表示不介意時，她瞬間鬆一口氣。他們的關係沒受到所有朋友的祝福，有朋友甚至因此疏遠Aki。

二人在今年2月正式結婚，並駕著露營車環遊日本，在YouTube頻道分享旅程點滴，瀏覽量已超逾100萬。他們的故事感動了不少網民，認為年齡無阻夫妻關係。

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責任編輯：王明芳