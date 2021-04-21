【新冠疫苗】截至本月初衞生署共接獲1357宗異常報告　逾一半人需住院

▲ 疫苗接種計劃開始至今，當局已為市民接種超過112萬劑新冠疫苗。（資料圖片）

新冠疫苗自2月26日展開以來，已出現多名市民在接種後出現身體不適疑與疫苗有關，惟新冠疫苗臨床事件評估專家委員會經評估後認為該等事件與疫苗接種沒有因果關係。食物及衞生局局長陳肇始表示，本港已今已為市民接種超過112萬劑新冠疫苗，而截至4月4日，接獲異常事件報告共1,357宗，其中需要住院的有754宗，主要症狀包括胸部不適、胸痛、頭暈等。

立法會議員周浩鼎於立法會上關注本港至今接獲多少宗接種新冠疫苗後的嚴重異常事件報告，以及有何措施加強市民接種疫苗等。食物及衞生局局長陳肇始在書面答覆表示，自疫苗接種計劃開始至今，已為市民接種超過112萬劑新冠疫苗，包括約61萬劑科興疫苗，以及約51萬劑復必泰疫苗。而截至4月4日，共接種了556,100劑新冠疫苗，衞生署接獲的異常事件報告共1,357宗，比率約為0.24%。

在這些異常事件中，醫院管理局呈報的需住院治療個案共754宗，所涉及的最主要症狀包括胸部不適、胸痛、頭暈、發熱、頭痛、高血壓、麻痹、心悸等；私家醫院呈報的4宗個案中，最主要的症狀包括視覺模糊、胸痛、頭痛及血壓上升。另外，衞生署在同期亦接獲共584宗其他狀況較輕微而無須住院治療的異常事件報告，例如頭暈、頭痛、胸部不適、皮疹、心悸等。



另外，其餘15宗為醫管局呈報有關曾接種新冠疫苗人士的死亡個案，現有資料顯示大部分個案人士死於心血管病。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已就其中3宗個案總結該3名人士的死亡與疫苗接種並沒有因果關係。其餘個案的病歷及初步解剖報告顯示這些個案的情況與疫苗接種並無直接關係，專家委員會會在獲得必須的進一步資料後就這些個案的評估作出總結。

陳肇始又指，自疫苗接種計劃開展以來，政府一直以公開透明、科學為本的原則，利用不同渠道把接種疫苗的好處及正確信息、顧問專家的意見，以及接種計劃的詳情等發放給市民。政府官員亦在不同場合透過傳媒向市民講解計劃的進展及疫苗資訊。

此外，當局亦設立2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站，讓市民在官方渠道獲取最新的資料和準確的信息，包括疫苗的原理、保護作用、接種須知等；另當局會加強監察坊間有關疫苗的不實資訊，有需要時立即澄清。

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記者：郭詩詩