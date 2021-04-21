【真‧三國無双】古天樂娜扎零度落水無怨言　秦沛再演古裝片感緊張

▲ 古天樂跟娜扎在紐西蘭拍攝。

古天樂、劉嘉玲、呂良偉等主演、周顯揚執導兼監製的《真·三國無双》，全片於新西蘭實地取景，其中一幕描述戰神「呂布」（古天樂飾）在湖邊初遇閉月美人「貂蟬」（娜扎飾），一見鍾情，兩人在風景如畫的巍峨雪山實景拍攝， 背後卻不輕易。

導演周顯揚透露拍攝「呂布」和「貂蟬」初遇戲份前夕，新西蘭突然落雪，整個拍攝取景地都是雪，天氣非常寒冷，但娜扎堅持在冰天雪地拍落水戲，結果翌日病倒。

▲ 娜扎演美人貂蟬。

娜扎憶述當日在零度下拍攝：「湖水冰得挺刺骨，『貂蟬』衣服又很薄，做甚麼防護措施都不管用，拍攝時一直在發抖，嘴唇都在打顫，回來後感覺全身失去知覺了。」

導演周顯揚指湖中拍攝本來是追求最好的視覺效果，未料天降暴雪，但娜扎為了最佳效果也依據導演原定的構思，在低溫下多次落水，導演亦讚對方非常專業。

▲ 秦沛久沒演古裝戲。

提到今次和和古天樂合作，娜扎表示初時有點壓力和緊張：「因為這是第一次合作，而且他是我的偶像，但古老師會主動說一些冷幽默來拉近大家的距離。」

片內飾演飾演「貂蟬」義父「王允」的秦沛（Paul哥），他影超過半世紀，這次拍《真》竟然感到有點緊張，原因是Paul哥對上一次接古裝已是09年拍攝內地電影《魔俠傳之唐吉可德》，但他欣賞導演，故肯首破例參演，也是他12來首度再拍的古裝電影。

